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Published Сегодня, 14:03

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Перевозчикам компенсируют траты за проезд льготников в Ростовской области

28 июня 2023, 14:03
Фото: 1MI
Перевозчики получат денежную компенсацию за перевозку льготников в Ростовской области
Транспортные компании получат денежную компенсацию за перевозку льготных категорий граждан, постановление об этом подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Транспортные компании в Ростовской области смогут компенсировать средства, недополученные ими из-за перевозки льготников. Эти категории граждан получили в мае электронные проездные, дающие право на бесплатное пользование общественным транспортом.

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Власти указывают, что компенсацию смогут получить «компании, а также индивидуальные предприниматели, выполняющие перевозки автомобильным и городским электротранспортом». Для этого им нужно подать заявку на государственную помощь в Минтранс Ростовской области.

Напомним, с мая этого года весь общественный транспорт в Ростовской области перешел на безналичную оплату. Проездные карточки в регионе получили почти 28 тысяч льготников.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт в Ростовской области#Общественный транспорт#Льготники в Ростовской области#Правительство Ростовской области
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