Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Транспортные компании в Ростовской области смогут компенсировать средства, недополученные ими из-за перевозки льготников. Эти категории граждан получили в мае электронные проездные, дающие право на бесплатное пользование общественным транспортом.
Власти указывают, что компенсацию смогут получить «компании, а также индивидуальные предприниматели, выполняющие перевозки автомобильным и городским электротранспортом». Для этого им нужно подать заявку на государственную помощь в Минтранс Ростовской области.
Напомним, с мая этого года весь общественный транспорт в Ростовской области перешел на безналичную оплату. Проездные карточки в регионе получили почти 28 тысяч льготников.