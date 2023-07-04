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В Ростовской области запустили проект для защиты прав несовершеннолетних

4 июля 2023, 17:47
Фото: pxhere.com
В Ростовской области запустили проект для защиты прав несовершеннолетних
В Ростовской области откроют центр бесплатной юридической помощи родителям и законным представителям несовершеннолетних, подробностями проекта для защиты прав несовершеннолетних поделились в пресс-службе донского правительства.

В вторник, 4 июля, в Ростовской области дали старт новому проект правового просвещения «Партнерство для защиты прав детства и граждан», благодаря которому в Зимовниках откроется первая приемная адвокатского центра бесплатной юридической помощи «Pro bono».

Аналогичные приемные собираются создать и в других населенных пунктах Ростовской области, чтобы выстроить взаимодействие между государственными и негосударственными правозащитными институтами, а также проводить профилактику правонарушений и научить подрастающее поколение уважать закон.

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И.о. министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко рассказала, что главной целью проекта является оказание бесплатной юридической помощи родителям и законным представителям детей, а также просвещение дончан.

Напомним, в 2022 году более четырех тысяч дончан смогли получить бесплатную юридическую помощь.

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