Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Donnews со ссылкой на управление пишет, что за последние пять лет оформили документы на изменение пола для 45 человек. Говорится, что это в четыре раза больше, чем за период с 1997 по 2017 годы.
«Люди поменяли пол только в паспорте, а медицинскую операцию не проводили», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области резко выросло число желающих пожениться в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого Ростов попал в топ городов с самыми дорогими свадьбами.