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Жители в Ростовской области в четыре раза чаще стали менять пол

4 июля 2023, 12:53
Фото: pxhere.com
Жители в Ростовской области в четыре раза чаще стали менять пол
В Ростовской области за последние годы местные жители стали чаще менять пол, сообщили в управлении ЗАГС.

Donnews со ссылкой на управление пишет, что за последние пять лет оформили документы на изменение пола для 45 человек. Говорится, что это в четыре раза больше, чем за период с 1997 по 2017 годы.

«Люди поменяли пол только в паспорте, а медицинскую операцию не проводили», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Ранее появилась информация, что в Ростовской области резко выросло число желающих пожениться в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого Ростов попал в топ городов с самыми дорогими свадьбами.

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#Менять пол#ЗАГС#Медицинская операция#Паспорт#Желающие пожениться#2023 год#Свадьбы#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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