Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
По информации канала, днем в среду, 5 июля, на улице Соколова произошла ссора двух мужчин, после чего один из них напал с ножом на другого. Говорится, что теперь идет розыск нападавшего.
«Полиция объявила план „Квадрат“. Хулигана ищут по приметам, одной из которой был головной убор с буквой Z», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.
Ранее стало известно, что в Ростовской области будут судить азовчанина, убившего собутыльника кухонным ножом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.