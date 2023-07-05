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В Ростове-на-Дону объявили план «Квадрат» из-за поножовщины

5 июля 2023, 11:20
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону объявили план «Квадрат» из-за поножовщины
В Ростове-на-Дону идет розыск мужчины, который напал с ножом на прохожего, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По информации канала, днем в среду, 5 июля, на улице Соколова произошла ссора двух мужчин, после чего один из них напал с ножом на другого. Говорится, что теперь идет розыск нападавшего.

«Полиция объявила план „Квадрат“. Хулигана ищут по приметам, одной из которой был головной убор с буквой Z», — сказано в сообщении.

В Ростовской области будут судить азовчанина, убившего собутыльника кухонным ножом
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Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.

Ранее стало известно, что в Ростовской области будут судить азовчанина, убившего собутыльника кухонным ножом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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