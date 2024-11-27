rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Хулиган

Выбрать дату
2024
Мужчина устроил драку с полицейским и разбил витрину магазина в Ростове
В Ростове мужчина устроил разгром в сетевом магазине и подрался с полицейским. Как сообщает 26 ноября telegram-канал «Че по Ростову», 39-летний хулиган был в состоянии опьянения.
27 ноября, 06:13
Неизвестный открыл стрельбу у детской площадки в Батайске
Полиция в Ростовской области ищет неизвестного, открывшего стрельбу во дворе многоквартирного дома по улице Воровского в Батайске, сообщили в пресс-службе ведомства.
24 июня, 19:13
В Ростовской области задержали мужчину за угрозу взорвать гранату
15 января, 04:44
2023
В Ростове задержали жителя Чечни, проломившего череп сотруднику компьютерного клуба
8 ноября 2023, 08:12
Полицейским из Ростова грозит увольнение за жесткое задержание хулигана
2 ноября 2023, 07:04
Дебошир разбил окна в больнице и сломал нос охраннику в Ростовской области
В Ростовской области мужчина разбил окна больницы в Каменске и напал на сотрудника охраны, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
10 июля 2023, 07:10
В Ростове-на-Дону объявили план «Квадрат» из-за поножовщины
В Ростове-на-Дону идет розыск мужчины, который напал с ножом на прохожего, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
5 июля 2023, 11:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика