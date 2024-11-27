Мужчина устроил драку с полицейским и разбил витрину магазина в Ростове

В Ростове мужчина устроил разгром в сетевом магазине и подрался с полицейским. Как сообщает 26 ноября telegram-канал «Че по Ростову», 39-летний хулиган был в состоянии опьянения.