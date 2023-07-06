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Экономист не советует ростовчанам продавать доллары после их роста до 100 рублей

6 июля 2023, 14:29
Фото: 1MI
Экономист не советует ростовчанам продавать доллары после их роста до 100 рублей
После того, как курс доллара перешагнет отметку в 100 рублей, ЦБ начнет предпринимать активные меры по укреплению рубля, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова.

Как рассказала экономист, лучшее время для продажи валюты наступит в конце июля.

«Доллар однозначно достигнет 95 рублей. Его рост на этом не остановится, однако ЦБ пообещал, что начнет действовать, когда доллар будет стоить 100 рублей. Чем ближе к этому периоду вы будете продавать валюту — тем больше в последствии потеряете», — говорит эксперт.

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Анастасия Миронова добавила, что продавать или покупать валюту в период летних отпусков заведомо невыгодно.

«На курс оказывается сильное спекулятивное давление из-за чего цены на покупку завышены, а на продажу занижены. Лучше отложить до осени», — предупреждает эксперт.

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#Деньги#Курсы валют#Общество#Экономика#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Анна Ивченко
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