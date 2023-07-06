«Доллар однозначно достигнет 95 рублей. Его рост на этом не остановится, однако ЦБ пообещал, что начнет действовать, когда доллар будет стоить 100 рублей. Чем ближе к этому периоду вы будете продавать валюту — тем больше в последствии потеряете», — говорит эксперт.