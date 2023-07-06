Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Как рассказала экономист, лучшее время для продажи валюты наступит в конце июля.
«Доллар однозначно достигнет 95 рублей. Его рост на этом не остановится, однако ЦБ пообещал, что начнет действовать, когда доллар будет стоить 100 рублей. Чем ближе к этому периоду вы будете продавать валюту — тем больше в последствии потеряете», — говорит эксперт.
Анастасия Миронова добавила, что продавать или покупать валюту в период летних отпусков заведомо невыгодно.
«На курс оказывается сильное спекулятивное давление из-за чего цены на покупку завышены, а на продажу занижены. Лучше отложить до осени», — предупреждает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что материнский капитал могут разрешить использовать на оплату спортивных секций.