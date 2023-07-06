Также в городских парках пройдут семейные фестивали, спортивные и игровые конкурсы, многочисленные концерты, а для посетителей Краеведческого библиотечно-информационного центра имени М. А. Шолохова подготовили час духовного просвещения. С полной информацией о программе мероприятий можно ознакомиться на портале администрации по прямой ссылке.