rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Изображение материала

Власти Ростова поделились программой мероприятий в День любви, семьи и верности

6 июля 2023, 17:20
Фото: pxhere.com
Власти Ростова поделились программой мероприятий в День любви, семьи и верности
В Ростове 8 июля в День семьи, любви и верности для горожан проведут выставки, мастер-классы, фестиваль и концерты, об этом рассказал глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Алексей Логвиненко напомнил, что уже в субботу, 8 июля, в Ростове отпразднуют День семьи, любви и верности. В честь праздника на территории города пройдут десятки мероприятий.

Так в парке «Левобережном» пройдут мастер-классы, профилактическая акция «Здоровая семья — здоровый Ростов», а также церемония награждения лучших семей Ростова.

В парке имени Максима Горького пройдут выставки работ местных художников, концерт, еще одним особенным мероприятием станет игровая программа «Я дарю тебе ромашку».

Алексей Логвиненко поздравил медиков города с профессиональным праздником
Узнать подробнее

Также в городских парках пройдут семейные фестивали, спортивные и игровые конкурсы, многочисленные концерты, а для посетителей Краеведческого библиотечно-информационного центра имени М. А. Шолохова подготовили час духовного просвещения. С полной информацией о программе мероприятий можно ознакомиться на портале администрации по прямой ссылке.

Ранее в Ростове рассказали, какие мероприятия подготовили ко Дню молодежи.

Читайте также:
Первый праздник в честь реки Дон отметят 20 мая в Ростовской областиВ Ростове опубликовали программу мероприятий ко Дню молодежи 1 июляВ Ростовской области 30 июня пройдет первый «Фестиваль Лаванды»
#Надежда Пустяк#Праздник#Праздничная программа#Программа мероприятий#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове жители спасают стрижей и борются с нашествием крыс в городе
Сегодня, 15:20
В Ростове продают участок рядом с Парамоновскими складами за 200 миллионов рублей
Сегодня, 15:18
Политолог заявил, что взрыв на Запорожской АЭС может навредить Ростову и Краснодару
Сегодня, 13:50
Холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:11
Ростовский цирк прекратил прием гастролей после военного мятежа Пригожина
Сегодня, 15:10
Экономист не советует ростовчанам продавать доллары после их роста до 100 рублей
Сегодня, 14:29