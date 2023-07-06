Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Алексей Логвиненко напомнил, что уже в субботу, 8 июля, в Ростове отпразднуют День семьи, любви и верности. В честь праздника на территории города пройдут десятки мероприятий.
Так в парке «Левобережном» пройдут мастер-классы, профилактическая акция «Здоровая семья — здоровый Ростов», а также церемония награждения лучших семей Ростова.
В парке имени Максима Горького пройдут выставки работ местных художников, концерт, еще одним особенным мероприятием станет игровая программа «Я дарю тебе ромашку».
Также в городских парках пройдут семейные фестивали, спортивные и игровые конкурсы, многочисленные концерты, а для посетителей Краеведческого библиотечно-информационного центра имени М. А. Шолохова подготовили час духовного просвещения. С полной информацией о программе мероприятий можно ознакомиться на портале администрации по прямой ссылке.
Ранее в Ростове рассказали, какие мероприятия подготовили ко Дню молодежи.