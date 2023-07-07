Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Суд вынес приговор бывшему главе Зимовниковского сельского поселения. Его признали виновным в присвоении денег с использованием служебного положения.
Дело в том, что осужденный, будучи должностным лицом, не имеющим допуска к государственной тайне, незаконно издал и подписал распоряжение, благодаря которому получал надбавку в 10% от оклада. Ее в документах он и объяснил тем, что якобы работает с данными, составляющими гостайну.
Ущерб от его действий составил более ста тысяч рублей.
Суд признал его виновным и приговорил к полутора голам лишения свободы.
Ранее увольнение главы Ленинского района Ростова связали со скандалом вокруг «полицейского ОПГ».