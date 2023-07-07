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Экс-главу района в Ростовской области осудили за присвоение денег

7 июля 2023, 15:20
Фото: Midjourney
Экс-главу Зимовников осудили за незаконные надбавки к собственной зарплате
Бывшего главу Зимовниковского сельского поселения осудили за присвоение денег с использованием служебного положения, рассказали в СК РФ по Ростовской области.

Суд вынес приговор бывшему главе Зимовниковского сельского поселения. Его признали виновным в присвоении денег с использованием служебного положения.

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Фото: old-zimovniki.donland.ru

Дело в том, что осужденный, будучи должностным лицом, не имеющим допуска к государственной тайне, незаконно издал и подписал распоряжение, благодаря которому получал надбавку в 10% от оклада. Ее в документах он и объяснил тем, что якобы работает с данными, составляющими гостайну.

Ущерб от его действий составил более ста тысяч рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к полутора голам лишения свободы.

Ранее увольнение главы Ленинского района Ростова связали со скандалом вокруг «полицейского ОПГ».

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