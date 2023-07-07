Дело в том, что осужденный, будучи должностным лицом, не имеющим допуска к государственной тайне, незаконно издал и подписал распоряжение, благодаря которому получал надбавку в 10% от оклада. Ее в документах он и объяснил тем, что якобы работает с данными, составляющими гостайну.