rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Изображение материала

Урбанист объяснил, нужен ли Кубани новый город-миллионник на Таманском полуострове

8 июля 2023, 13:12
Фото: MarOleg/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Урбанист объяснил, нужен ли Кубани новый город-миллионник на Таманском полуострове
Краснодарскому краю нужен новый крупный город, если помимо туристической составляющей в нем будет необходимые градообразующие объекты, считает урбанист Николай Куксенко.

Напомним, в 2024 году московский девелопер ГК «Самолет» планирует строительство курортного города на территории Таманского полуострова в Темрюкском районе. Проживать в нем будут от 500 тысяч до миллиона человек.

Эксперт рассказал, на Кубани очень активно развиваются приморские города, но при этом прогресс касается исключительно туризма. Одним из последних примеров является создание туристического кластера «Новая Анапа», в котором планируют строить гостиницы, зоны для отдыха и развлечений.

По его мнению, если и возводить новый город-миллионник, он должен обладать всеми необходимыми характеристиками мегаполиса — иметь комфортные жилые кварталы, бизнес-центры, учебные заведения, производственную инфраструктуру и т. д.

«Поэтому если отталкиваться от места строительства, то, скорее всего, это будет промышленный или портовый кластер. Данная инициатива конечно имеет место быть, но все зависит от фактуры», — заключил урбанист.

В RostovGazeta писала о строительстве нового жилого комплекса из двух семиэтажных и двух 26-этажных зданий на Богатяновском спуске в Ростове.

Читайте также:
«Будут ломать и строить»: урбанист рассказал, что ждет исторический центр РостоваВ центре Ростова могут разрешить шестиэтажную застройку рядом с кафедральным собором«Метро не построят»: урбанист спрогнозировал, как изменится Ростов через 100 лет
#Урбанистика#Благоустройство города#Город#Туризм#Инфраструктура#Строительство#Краснодарский край
Подпишитесь
Спасатель Белков рассказал, можно ли заразиться холерой от воды в Темернике в Ростове
Сегодня, 13:12
В Ростове за 220 млн рублей продают участок земли рядом с городским портом
Сегодня, 13:13
Губернатор Голубев потребовал закончить ремонт дорог в Таганроге в заявленные сроки
Сегодня, 12:37
Урбанист рассказал, какими должны быть остановки в Ростове
Вчера, 17:52
В Ростове-на-Дону возле музыкального театра появятся сухие фонтаны в 2024 году
Сегодня, 05:10
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 10 и по 16 июля
Сегодня, 05:03