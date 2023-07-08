Урбанист объяснил, нужен ли Кубани новый город-миллионник на Таманском полуострове

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Напомним, в 2024 году московский девелопер ГК «Самолет» планирует строительство курортного города на территории Таманского полуострова в Темрюкском районе. Проживать в нем будут от 500 тысяч до миллиона человек.
Эксперт рассказал, на Кубани очень активно развиваются приморские города, но при этом прогресс касается исключительно туризма. Одним из последних примеров является создание туристического кластера «Новая Анапа», в котором планируют строить гостиницы, зоны для отдыха и развлечений.
По его мнению, если и возводить новый город-миллионник, он должен обладать всеми необходимыми характеристиками мегаполиса — иметь комфортные жилые кварталы, бизнес-центры, учебные заведения, производственную инфраструктуру и т. д.
«Поэтому если отталкиваться от места строительства, то, скорее всего, это будет промышленный или портовый кластер. Данная инициатива конечно имеет место быть, но все зависит от фактуры», — заключил урбанист.
В RostovGazeta писала о строительстве нового жилого комплекса из двух семиэтажных и двух 26-этажных зданий на Богатяновском спуске в Ростове.