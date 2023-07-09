Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В Ростове в рамках фестиваля Rostov Roof Live выступить украинская группа «МАЧЕТЕ». Ее лидер Ярослав Малый покинул Россию с началом СВО, тем самым выразив свою политическую позицию.
Помимо Ростова, «МАЧЕТЕ» выступит в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Цена билета на концерт группы в Ростове составляет от двух до шести тысяч рублей. Само выступление пройдет на крыше Галереи «Парк».
Ранее в Ростове после скандала смогла провести концерт певица Диана Арбенина. Музыкант также не поддержала спецоперацию.