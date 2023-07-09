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Фронтмен украинской группы «МАЧЕТЕ» вернулся в Россию, чтобы дать концерт в Ростове

9 июля 2023, 17:03
Фото: Telegram-канал "Мачете"
Певец Ярослав Малый
Лидер украинской группы «Мачете» Ярослав Малый, покинувший Россию с началом СВО, собирается дать концерт в Ростове 15 июля, сообщается в соцсетях музыкального коллектива.

В Ростове в рамках фестиваля Rostov Roof Live выступить украинская группа «МАЧЕТЕ». Ее лидер Ярослав Малый покинул Россию с началом СВО, тем самым выразив свою политическую позицию.

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Помимо Ростова, «МАЧЕТЕ» выступит в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Цена билета на концерт группы в Ростове составляет от двух до шести тысяч рублей. Само выступление пройдет на крыше Галереи «Парк».

Ранее в Ростове после скандала смогла провести концерт певица Диана Арбенина. Музыкант также не поддержала спецоперацию.

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