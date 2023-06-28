Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
СМИ пишет, что депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что разберется с площадкой КСК «Экпресс», где вчера состоялся концерт Дианы Арбениной. Ранее парламентарий требовала отмены мероприятия и даже писала письмо КСК с просьбой не проводить выступление артистки. Стенякину не устроило, что Арбенина не высказалась в поддержку спецоперации.
Также депутат уверяет, что якобы получала согласие от КСК «Экспресс» отменить концерт. Равнодушное отношение к своим просьбам Стенякина терпеть не намерена. Она собирается искать, как в рамках законодательства наказать организаторов выступления, уточняют РИА «Новости».
Напомним, на концерт Дианы Арбениной пришли толпы ее ростовских фанатов. Она тянулась к КСК «Экспресс» от парка Вити Черевичкина.