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Депутат Стенякина намерена наказать организаторов концерта Дианы Арбениной в Ростове

28 июня 2023, 14:00
Фото: Личная страница Дианы Арбениной Вконтакте
Диана Арбенина
Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина решила разобраться с площадкой в Ростове, на которой прошел концерт Дианы Арбениной, сообщает РИА «Новости».

СМИ пишет, что депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что разберется с площадкой КСК «Экпресс», где вчера состоялся концерт Дианы Арбениной. Ранее парламентарий требовала отмены мероприятия и даже писала письмо КСК с просьбой не проводить выступление артистки. Стенякину не устроило, что Арбенина не высказалась в поддержку спецоперации.

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Также депутат уверяет, что якобы получала согласие от КСК «Экспресс» отменить концерт. Равнодушное отношение к своим просьбам Стенякина терпеть не намерена. Она собирается искать, как в рамках законодательства наказать организаторов выступления, уточняют РИА «Новости».

Напомним, на концерт Дианы Арбениной пришли толпы ее ростовских фанатов. Она тянулась к КСК «Экспресс» от парка Вити Черевичкина.

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