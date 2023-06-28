СМИ пишет, что депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что разберется с площадкой КСК «Экпресс», где вчера состоялся концерт Дианы Арбениной. Ранее парламентарий требовала отмены мероприятия и даже писала письмо КСК с просьбой не проводить выступление артистки. Стенякину не устроило, что Арбенина не высказалась в поддержку спецоперации.