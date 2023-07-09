Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Система ПВО сработала в Донецке и Каменске Ростовской области 9 июля. Местные жители сообщили о хлопках и характерных следах в небе. Грохот был слышен в районе 12 часов дня. Власти региона позже подтвердили, что ПВО сработала со стороны Каменска по направлению ЛНР.
В соцсетях местные жители пишут: «Молодцы наши военные, дай Бог им здоровья за надёжную охрану нашей Страны!», «Странно это все. Что было целью?», «Получается, что-то летело прямо на нас».
Также многие сообщают об обнаруженных осколках сбитого ПВО объекта: «В центре города нашли, во дворе», «Мы в третьем микрорайоне, очень громко было, аж присели. Потом осколки нашли», «Тоже нашли осколки рядом с домом».
Власти тем временем заверяют местных жителей, что держат ситуацию под контролем.