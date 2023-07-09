Система ПВО сработала в Донецке и Каменске Ростовской области 9 июля. Местные жители сообщили о хлопках и характерных следах в небе. Грохот был слышен в районе 12 часов дня. Власти региона позже подтвердили, что ПВО сработала со стороны Каменска по направлению ЛНР.