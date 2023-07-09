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Жители Ростова обратились в прокуратуру из-за нелегального рынка на Сельмаше

9 июля 2023, 18:19
Фото: rostovgazeta.ru
Рынок на Сержантова в Ростове
Жители Ростова написали заявление в прокуратуру из-за нелегального рынка на улице Сержантова, об этом они рассказали журналистам.

Жители улицы Сержантова в Ростове написали коллективное обращение в прокуратуру. Они просят надзорное ведомство разобраться с нелегальным рынком на пешеходной части улицы. Он находится там уже несколько лет.

Власти Ростова регулярно отчитываются о закрытии нелегальной точки, однако в скором времени она снова и снова возрождается. Местные жители подозревают, что там имеют место некие «коррупционные схемы».

Власти Ростова снова отчитались о ликвидации нелегального рынка на Сержантова
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«Просим провести проверку на предмет коррупционной схемы незаконного рынка», — приводит слова из обращения ростовчан 161.ру.

Напомним, скандальный рынок на Сержантова располагается прямо напротив крыльца здания полиции. Недавно, помимо овощей и фруктов, там стали продавать носки, бижутерию и даже парфюм.

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