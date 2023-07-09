Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Жители улицы Сержантова в Ростове написали коллективное обращение в прокуратуру. Они просят надзорное ведомство разобраться с нелегальным рынком на пешеходной части улицы. Он находится там уже несколько лет.
Власти Ростова регулярно отчитываются о закрытии нелегальной точки, однако в скором времени она снова и снова возрождается. Местные жители подозревают, что там имеют место некие «коррупционные схемы».
«Просим провести проверку на предмет коррупционной схемы незаконного рынка», — приводит слова из обращения ростовчан 161.ру.
Напомним, скандальный рынок на Сержантова располагается прямо напротив крыльца здания полиции. Недавно, помимо овощей и фруктов, там стали продавать носки, бижутерию и даже парфюм.