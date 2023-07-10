Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Соглашение об этом было подписано 10 июля в рамках выставки «Иннопром-2023» между заместителем губернатора Игорем Сорокиным и гендиректором компании, которая займется реализацией проекта.
На участке площадью около 13 тысяч квадратных метров будет оборудован лабораторный комплекс для контроля качества продукции и испытательный центр для оборудования. Предполагается, что на реализацию проекта потратят более 100 миллионов рублей.
«Продукция этого предприятия полностью заменит импортные аналоги и будет изготавливаться из отечественного сырья», — уточнили в правительстве.
Растворители необходимы для предприятий различных отраслей промышленности.
Ранее стало известно, что завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области.