rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Изображение материала

Завод по производству растворителей построят в Ростовской области

10 июля 2023, 13:51
Фото: Skorpion87/cc0/wikimedia.org
Завод по производству растворителей построят в Ростовской области
В Ростовской области построят предприятие по производству деароматизированных растворителей, сообщили в правительстве региона.

Соглашение об этом было подписано 10 июля в рамках выставки «Иннопром-2023» между заместителем губернатора Игорем Сорокиным и гендиректором компании, которая займется реализацией проекта.

На участке площадью около 13 тысяч квадратных метров будет оборудован лабораторный комплекс для контроля качества продукции и испытательный центр для оборудования. Предполагается, что на реализацию проекта потратят более 100 миллионов рублей.

Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области
Узнать подробнее

«Продукция этого предприятия полностью заменит импортные аналоги и будет изготавливаться из отечественного сырья», — уточнили в правительстве.

Растворители необходимы для предприятий различных отраслей промышленности.

Ранее стало известно, что завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области.

Читайте также:
Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской областиПод Таганрогом построят завод по производству подсолнечного маслаДатские владельцы продадут ростовский пивной завод «Балтика»
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Производство#Растворители#Предприятие#Иннопром-2023#Компания#Губернатор#Лабораторный комплекс#Качество продукции#Отечественное сырье#Испытательный центр#Промышленность#БПЛА
Подпишитесь
В Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской области
Сегодня, 10:28
Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области
Сегодня, 09:56
Правозащитник рассказал, как экс-чиновница из Батайска вернула себе почетное звание
Сегодня, 09:54
Ростовчанин рассказал, как банковские карты попадают в стоп-лист после оплаты проезда
Сегодня, 09:48
ВС РФ рассмотрит жалобу на решение об открытии дела на экс-главу Ростовского облсуда
Сегодня, 09:01
Историки в Ростове-на-Дону высказались о возрождении СМЕРШа в условиях СВО
Сегодня, 08:59