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Алексей Логвиненко провел традиционный прием граждан

13 июля 2023, 16:50
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко провел традиционный прием граждан
Прием граждан 13 июля провел глава городской администрации Алексей Логвиненко. За время встречи с жителями донской столицы было рассмотрено пять обращений, которые касались благоустройства города.

Первыми на встречу пришли жители Ворошиловского района, они попросили привести в порядок дворовую территорию по адресу бульвар Комарова, 11. Они пояснили, что в границах дворовой территории располагаются четыре многоквартирных дома, в которых проживают 1080 человек. По словам ростовчанки, во дворе разбитые дороги, «уставшая» детская площадка, нет освещения, в результате чего в темное время суток в беседках собираются асоциальные личности.

Алексей Логвиненко отметил, что обследование указанной территории уже сделано, также определен объем работ.

— До 15 сентября будет проведен ремонт внутриквартального проезда площадью 1830 квадратных метров, установлены скамейки, урны и светильники. В скором времени обновим детский игровой комплекс, — заверил ростовчан Алексей Логвиненко.

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Жители Октябрьского района попросили привести в порядок контейнерную площадку на улице Таганрогской, 126.

— На февральской Думе МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района выделили средства на обустройство контейнерных площадок на общую сумму — 14,8 млн руб. Поэтому к 1 октября данную площадку благоустроим. Будут выполнены монтаж ограждающих конструкций и крыши, устройство ворот из металла, — пообещал глава городской администрации.

На прием к главе городской администрации в четверг, 13 июля, пришла семья, в которой в 2019 году родились тройняшки. Многодетные родители стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и просят о помощи.

— В настоящее время проведен электронный аукцион на приобретение двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. м, расположенной в микрорайоне Суворовском. Дом ввели в эксплуатацию в 2022 году. После всех необходимых процедур по приему жилья в муниципальную собственность с ростовчанами будет заключен договор социального найма. И уже приближающийся День города семья встретит в новом жилье, — сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Еще одна тема личного приема касалась безопасности на дорогах. Горожане обратились с просьбой установить светофор на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Калитвинской. Алексей Логвиненко отметил, что проект уже разработан и проведен сметный расчет. В рамках устройства светофорного регулирования запланирована установка семи транспортных светофоров, шести — пешеходных, а также 12 дорожных знаков вместе с нанесением дорожной разметки. Сдать объект в эксплуатацию планируется к 1 ноября.

В продолжение дорожной темы, на прием пришли жители улицы Ченцова. Они рассказали о выбоинах и ямах на дорогах после весенних дождей.

— Дорожными службами произведены фактические замеры этих дефектов, общая площадь составила 200 квадратных метров. В ближайшее время здесь будет выполнен ремонт дорожного полотна. А вот капитальная реконструкция улицы будет проведена в рамках масштабной модернизации трамвайной сети, которая началась в нашем городе. Согласно дорожной карте, на улице Ченцова работы начнутся в 2027 году. В рамках ремонта также будут заменены и инженерные сети. Это будет новая современная улица, — подчеркнул Алексей Логвиненко.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Ранее RostovGazeta писала, что глава городской администрации Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Днем любви, семьи и верности. Праздник проходил в парке «Левобережном», где у нового арт-объекта «Любовь», лучшие семьи из Ростова-на-Дону получили награды.

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