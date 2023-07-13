Алексей Логвиненко провел традиционный прием граждан

— Дорожными службами произведены фактические замеры этих дефектов, общая площадь составила 200 квадратных метров. В ближайшее время здесь будет выполнен ремонт дорожного полотна. А вот капитальная реконструкция улицы будет проведена в рамках масштабной модернизации трамвайной сети, которая началась в нашем городе. Согласно дорожной карте, на улице Ченцова работы начнутся в 2027 году. В рамках ремонта также будут заменены и инженерные сети. Это будет новая современная улица, — подчеркнул Алексей Логвиненко.