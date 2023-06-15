Алексей Логвиненко: «Красивый город — безопасный город»

«Нам важно обеспечить защиту наших граждан именно в местах, где зафиксирована наибольшее количество укусов — в городских лесах, парках, на территориях общего пользования и в садовых товариществах», — отметил глава администрации города Алексей Логвиненко. Надо отметить, что по контракту, заключенному в этом году на обработку муниципальных территорий (к которым относятся леса, парки, скверы, кладбища) от ползающих и летающих паразитов-переносчиков инфекционных заболеваний, из бюджета города выделено 3,3 млн руб. По сравнению с прошлым годом обрабатываемая площадь увеличена почти на 10% — до 544 гектаров. На данный момент обработано 375 гектаров городских территорий (в том числе по уведомлениям Роспотребнадзора, заявкам граждан и в тех местах, где фиксировались укусы). В эту площадь вошли роща вдоль ул. Каскадной и ул. Орской, Лелюшенковский лесопарк, Левобережная зона, частично Щепкинское урочище и роща СКА, участки Кумженской рощи, парк Авиаторов, балка Рябинина, Сосновый бор.