Алексей Логвиненко: «Красивый город — безопасный город»

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В Ростове этой темой плотно занимается Комиссия по сохранению архитектурно-художественной среды города при проведении ремонтных работ зданий, строений, сооружений.
Комиссия регулирует очередность видов и сроков проведения ремонтных работ зданий, исходя из их технического состояния.
Благодаря работе комиссии удается сохранить сам дух и стиль, характерный для исторической части города, а в новых районах — не допустить диссонанса в используемых материалах отделки и выдержать цветовую гамму фасадов зданий с учетом окружающей застройки и сложившейся стилистики. Так, по итогам проведенных в прошлом году десяти 10 заседаниям комиссии, были выработаны соответствующие рекомендации по видам отделки и цветовому решению фасадов для 276 зданий, подлежащих ремонту в 2022–2023 году. Эта работа ведется непрерывно, комиссия уже приступила к подготовке необходимых документов и рекомендаций, касающихся ремонта зданий, который запланирован на 2025 год.
Надо отметить, что окончательные решения принимаются только после совместных заседаний Комиссии с Департаментом ЖКХ, Администрациями районов города, Фондом капитального ремонта. Такой подход значительно облегчает собственникам многоквартирных домов и подрядным организациям выбор цветовой палитры и отделочных материалов, упрощает объем фасадных ремонтных работ.
Вместе с тем, существует ряд проблемных моментов, касающихся, в частности, принятой еще в 2013 году Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории области и рассчитанной на 2014–2049 годы. К настоящему времени этот документ во многом уже потерял свою актуальность, особенно, что касается плана очередности и объемов, необходимых для проведения работ. Как пример, в МКД приступают к ремонту фасада, тогда как сам дом экстренно нуждается в замене внутренних коммуникаций.
В этой связи Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко дал поручение структурным подразделениям провести комплексное обследование домов, отремонтированных в прошлом году и проконтролировать очередность работ на объектах этого года.
Структурным подразделениям Администрации города поручено провести необходимую разъяснительную работу с собственниками МКД.
В ряду «сезонных» проблем были также рассмотрены вопросы санитарной борьбы с клещами, переносчиками опасных инфекций. Эпидемиологическая ситуация, по данным санитарной службы, в городе остается напряженной, фиксируются заболевания, вызванные этими паразитами. Поэтому на сегодняшнем совещании были обсуждены вопросы противоклещевой обработки в зонах массового отдыха жителей. Тем более, что лето набирает обороты, в городских сквера, парках и городских лесах полно отдыхающих.
«Нам важно обеспечить защиту наших граждан именно в местах, где зафиксирована наибольшее количество укусов — в городских лесах, парках, на территориях общего пользования и в садовых товариществах», — отметил глава администрации города Алексей Логвиненко. Надо отметить, что по контракту, заключенному в этом году на обработку муниципальных территорий (к которым относятся леса, парки, скверы, кладбища) от ползающих и летающих паразитов-переносчиков инфекционных заболеваний, из бюджета города выделено 3,3 млн руб. По сравнению с прошлым годом обрабатываемая площадь увеличена почти на 10% — до 544 гектаров. На данный момент обработано 375 гектаров городских территорий (в том числе по уведомлениям Роспотребнадзора, заявкам граждан и в тех местах, где фиксировались укусы). В эту площадь вошли роща вдоль ул. Каскадной и ул. Орской, Лелюшенковский лесопарк, Левобережная зона, частично Щепкинское урочище и роща СКА, участки Кумженской рощи, парк Авиаторов, балка Рябинина, Сосновый бор.
А вот с обработкой территории садовых товариществ имеются проблемы — муниципалитет не имеет права проводить в них акарицидную обработку. Этим должно заниматься руководство СНТ. В этой связи глава администрации города Алексей Логвиненко поручил провести разъяснительную работу с правлениями садовых товариществ и призвать их включиться самостоятельно в борьбу с клещами на своих территориях.
Вместе с тем, в целом начало летнего сезона в этом году оказалось в этом плане гораздо спокойнее: по состоянию на 13.06.2023, в лечебно-профилактические организации города за помощью от укусов клещей обратилось 352 человека — почти на 20% меньше, чем в прошлом. Причем, 148 случаев пришлось на Ростов, остальные произошли за пределами города. Повсеместная противоклещевая обработка продлится до самой осени.
Ранее RostovGazeta рассказывала о расширенном совещании городской администрации, где обсуждался вопрос о начале купального сезона в донской столице и готовности к нему городских служб. Купальный сезон стартовал в Ростове-на-Дону по традиции 1 июня. Теперь к существующим задачам городских властей прибавилось и обеспечение безопасности на водных объектах, а также местах для купания.