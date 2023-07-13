rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Изображение материала

Ростовская область попала в список регионов с большими площадями пустынных земель

13 июля 2023, 08:49
Фото: pxhere.com
Ростовская область попала в список регионов с большими площадями пустынных земель
Ростовская область оказалась в списке южных регионов страны, где образовались обширные площади пустынных земель, сообщили в Рослесинфорге.

В ведомстве рассказали ТАСС, что для борьбы с опустыниваем земель на юге страны нужно высадить 250 миллиардов деревьев. Речь идет о березах, тополях и соснах.

Эксперты отметили, что сейчас пустыни занимают более 100 миллионов гектаров в 55 малолесных регионах страны. С каждым годом площадь таких земель только увеличивается.

Ростовчане заявили о превращающемся в пустыню городе
Узнать подробнее

«Земли деградируют в основном по вине человека: выпас скота, умышленные поджоги и вырубка деревьев и осушение водоемов. Влияют и глобальное потепление климата и суховейные ветра», — уточнили в ведомстве.

Ранее ростовчане заявили о превращающемся в пустыню городе.

Читайте также:
Ростовчане заявили о превращающемся в пустыню городеВ Ростовской области из-за ураганного ветра появилась пустыня 3 декабряРостовчане заявили, что город превратится в пустыню при создании жилья на месте рощи
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Пустынные земли#Опустынивание#Деревья#Березы#Тополи#Деградация почвы#Экология#Сосны#Выпас скота#Поджоги#Вырубка деревьев#Глобальное потепление#Осушение водоемов#Суховейные ветра#Пустыня#Климат
Подпишитесь
В Ростове рассматривают дело об аксайском ОПГ и хотят потратить миллиарды на ливневки
Вчера, 16:36
Замкомандующий ЮВО в Ростове Олег Цоков погиб в зоне СВО
Вчера, 17:42
Чрезвычайные ситуации в июле спрогнозировали в Ростовской области
Вчера, 16:31
Ростовчанин Дибров на латыни проклял новую ведущую «Кто хочет стать миллионером?»
Вчера, 14:03
Климатолог рассказал, когда закончатся затяжные дожди в Краснодарском крае
Вчера, 14:44
Врач-онколог Васильева предупредила отдыхающих на Черном море об опасности загара
Вчера, 15:02