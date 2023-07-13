Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В ведомстве рассказали ТАСС, что для борьбы с опустыниваем земель на юге страны нужно высадить 250 миллиардов деревьев. Речь идет о березах, тополях и соснах.
Эксперты отметили, что сейчас пустыни занимают более 100 миллионов гектаров в 55 малолесных регионах страны. С каждым годом площадь таких земель только увеличивается.
«Земли деградируют в основном по вине человека: выпас скота, умышленные поджоги и вырубка деревьев и осушение водоемов. Влияют и глобальное потепление климата и суховейные ветра», — уточнили в ведомстве.
Ранее ростовчане заявили о превращающемся в пустыню городе.