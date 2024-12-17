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Сосны

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2024
В Ростовскую область завезли елки из страны НАТО
В Ростовской области в декабре начали работать елочные базары. В этом году в регионе будет почти 350 мест, где можно купить новогодние деревья. В различных частях Ростова выделили 28 площадок для продажи елок. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.
17 декабря, 15:46
Ростовчане сообщили о погибающих соснах в центре Ростова у здания винзавода
14 октября, 07:49
Стали известны адреса площадок по приему елей после Нового года в Ростове
13 января, 07:31
«По всему городу валяются»: ростовчан расстроили наваленные на свалки елки
1 января, 13:14
2023
В Ростове цены на ели и сосны выросли до 15 тысяч рублей
21 декабря 2023, 15:16
В Ростовской области создали госпредприятие для охраны лесополос
В Ростовской области утвердили создание ГБУ РО «Управление агролесомелиорацией», документ опубликовали в повестке к заседанию правительства региона.
18 декабря 2023, 12:54
В Ростовской области перед Новым годом усилили охрану елей от незаконной вырубки
14 декабря 2023, 17:00
В Ростове-на-Дону приступили к работе елочные базары
4 декабря 2023, 16:24
С 1 декабря в Ростове-на-Дону начнут открываться елочные базары
1 декабря 2023, 10:18
Ростовская область попала в список регионов с большими площадями пустынных земель
Ростовская область оказалась в списке южных регионов страны, где образовались обширные площади пустынных земель, сообщили в Рослесинфорге.
13 июля 2023, 08:49

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