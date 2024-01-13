Стали известны адреса площадок по приему елей после Нового года в Ростове

В Первомайском районе сбор новогодних елей будут производить на площадках на проспектах Шолохова, 292 и Сельмаша, 2. Первый пункт будет работать с 10.00 до 12.00 мск, а второй — с 10.30 до 12.30 мск. В Пролетарском районе будут работать пункты сборы хвойных деревьев на улице Вересаева, 101/1 и улице Подвойского, 68. Оба будут работать в течение двух часов с 11.30 и 11.00 мск.