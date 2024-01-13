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Published Сегодня, 07:31

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Стали известны адреса площадок по приему елей после Нового года в Ростове

Стали известны адреса площадок по приему елей после Нового года в Ростове

13 января 2024, 07:31
Фото: 1MI
Стали известны адреса площадок по приему елей после Нового года в Ростове

В Ростове откроют 11 пунктов сбора праздничных елей после Нового года

В Ростове приступят к работе 11 пунктов сбора и утилизации праздничных елей, информацию об этом предоставил местный регоператор.

На днях стало известно, что в третье воскресенье месяца, 21 января, откроются более 10 площадок, которые будут заниматься приемом и утилизацией хвойных деревьев после Нового года.

Пункты сбора будут работать на территории всех восьми районов Ростова-на-Дону, благодаря чему горожане смогут получить возможность избавиться от новогодних деревьев с большей пользой.

Так жители Советского района смогут сдать ели и сосны на площадки на улице Еременко, 101-103 с 10.00 до 12.00 мск и на улице Зорге, 21 с 10.30 до 12.30 мск. В Железнодорожном районе начнет работать пункт на проспекте Стачки, 28 с 11.00 до 13.00 мск. В Ленинском районе ели и сосны можно будет сдать в пункт в переулке Соборном, 15/51 с 11.30 до 13.30 мск.

В Первомайском районе сбор новогодних елей будут производить на площадках на проспектах Шолохова, 292 и Сельмаша, 2. Первый пункт будет работать с 10.00 до 12.00 мск, а второй — с 10.30 до 12.30 мск. В Пролетарском районе будут работать пункты сборы хвойных деревьев на улице Вересаева, 101/1 и улице Подвойского, 68. Оба будут работать в течение двух часов с 11.30 и 11.00 мск.

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Кроме того, ели будут принимать в парке «Дружба» на перекрестке Космонавтов и Комарова, улице Пушкинской, 214 и Петренко, 1. Каждый из пунктов будет работать по два часа с 10.30, 11.00 и 10.00 мск соответственно.

Елки будут утилизировать бесплатно, до сдачи в пункты с деревьев нужно убрать все украшения и гирлянды.

Ранее МинЖКХ Ростовской области сообщили, какой из пунктов сбора елей будет работать ежедневно.

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