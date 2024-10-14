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Posted 14 октября, 07:49

Published 14 октября, 07:49

Modified 14 октября, 07:51

Updated 14 октября, 07:51

Ростовчане рассказали, почему в центре Ростова погибают многолетние сосны

Ростовчане сообщили о погибающих соснах в центре Ростова у здания винзавода

14 октября 2024, 07:49
Фото: читатели. rostovgazeta.ru
Ростовчане рассказали, почему в центре Ростова погибают многолетние сосны
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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди рассказали, как в центре Ростова погибают многолетние сосны.

На нескольких гектарах земли на проспекте Буденновском и Варфоломеева в Ростове ранее работал винно-водочный завод. Вдоль фасада на центральной его части десятилетиями росли крупные красивые сосны.

Сейчас многие из деревьев погибли. А оставшиеся засыхают из-за отсутствия надлежащего ухода.

«Раньше за соснами ухаживали работники винно-водочного завода. А когда пришли новые хозяева, им стало наплевать на деревья. Теперь сосны попросту гибнут», — отмечает ростовчанин Вадим.

Бывшая сотрудница завода Зинаида добавляет, что шикарные деревья росли и во дворе предприятия, где сегодня организована торговля. Собеседница вспоминает, что зеленые насаждения более 30 лет назад высаживал главный механик предприятия — он увлекался садоводством.

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Раньше многолетние деревья были пышными и красивыми, а сейчас они погибают в Ростове. Раньше многолетние деревья были пышными и красивыми, а сейчас они погибают в Ростове.
Раньше многолетние деревья были пышными и красивыми, а сейчас они погибают в Ростове. . Фото: читатели. rostovgazeta.ru
«Помню, сосенки были совсем маленькими. Я тогда была заведующей хозяйством, ухаживала за ними. Их же нужно поливать, чистить газончики, как мы и делали, пока работал завод. Одна сосна часто болела, я ее постоянно обрабатывала. Деревья выросли, стали большими и пышными. И радовали своей красотой — пока за ними был уход», — сообщает Зинаида.

По словам бывшей сотрудницы завода, одну сосну новые владельцы объекта срубили потому, что она мешала магазину. Потом пропала другая сосна. А теперь из-за отсутствия ухода гибнут остальные деревья.

«Печально видеть, как многолетние сосны, которые радовали горожан, стали сегодня никому не нужны», — сходятся во мнении горожане.

Ранее RostovGazeta сообщала, как на месте уничтоженных голубых елей в Ростове появился дом.

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