Ростовчане сообщили о погибающих соснах в центре Ростова у здания винзавода

Бывшая сотрудница завода Зинаида добавляет, что шикарные деревья росли и во дворе предприятия, где сегодня организована торговля. Собеседница вспоминает, что зеленые насаждения более 30 лет назад высаживал главный механик предприятия — он увлекался садоводством.