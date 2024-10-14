Ростовчане сообщили о погибающих соснах в центре Ростова у здания винзавода

Posted 14 октября, 07:49
Published 14 октября, 07:49
Modified 14 октября, 07:51
Updated 14 октября, 07:51
На нескольких гектарах земли на проспекте Буденновском и Варфоломеева в Ростове ранее работал винно-водочный завод. Вдоль фасада на центральной его части десятилетиями росли крупные красивые сосны.
Сейчас многие из деревьев погибли. А оставшиеся засыхают из-за отсутствия надлежащего ухода.
«Раньше за соснами ухаживали работники винно-водочного завода. А когда пришли новые хозяева, им стало наплевать на деревья. Теперь сосны попросту гибнут», — отмечает ростовчанин Вадим.
Бывшая сотрудница завода Зинаида добавляет, что шикарные деревья росли и во дворе предприятия, где сегодня организована торговля. Собеседница вспоминает, что зеленые насаждения более 30 лет назад высаживал главный механик предприятия — он увлекался садоводством.
«Помню, сосенки были совсем маленькими. Я тогда была заведующей хозяйством, ухаживала за ними. Их же нужно поливать, чистить газончики, как мы и делали, пока работал завод. Одна сосна часто болела, я ее постоянно обрабатывала. Деревья выросли, стали большими и пышными. И радовали своей красотой — пока за ними был уход», — сообщает Зинаида.
По словам бывшей сотрудницы завода, одну сосну новые владельцы объекта срубили потому, что она мешала магазину. Потом пропала другая сосна. А теперь из-за отсутствия ухода гибнут остальные деревья.
«Печально видеть, как многолетние сосны, которые радовали горожан, стали сегодня никому не нужны», — сходятся во мнении горожане.
Ранее RostovGazeta сообщала, как на месте уничтоженных голубых елей в Ростове появился дом.