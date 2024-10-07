Ростовчане рассказали, почему подали в суд на Первомайскую администрацию

Напомним, что в ответ на официальный запрос RostovGazeta городские власти сообщили, что еще в 2021 году в администрацию района направлялось уведомление о планируемом строительстве на участке улицы Зеленой. По итогам его рассмотрения оснований для недопустимости размещения данного объекта на земельном участке не обнаружено.