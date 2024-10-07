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Posted 7 октября, 13:48

Published 7 октября, 13:48

Modified 7 октября, 14:47

Updated 7 октября, 14:47

Горожане рассказали, как на улице Зеленой в Ростове, где уничтожили ели, появился дом

Ростовчане рассказали, почему подали в суд на Первомайскую администрацию

7 октября 2024, 13:48
Фото: rostovgazeta.ru
Горожане рассказали, как на улице Зеленой в Ростове, где уничтожили ели, появился дом
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители улицы Зеленой в Ростове. Горожане рассказали, как на месте вырубленных многолетних деревьев уже появился дом.

Началось все с того, что на улице Зеленой в Ростове активисты зафиксировали уничтожение крупных многолетних деревьев. Предотвратить незаконную вырубку оказалось нелегко — пришлось прибегать к помощи полиции.

По их словам, затем зону застройки перевели в категорию С-2. Это зона зеленых насаждений специального назначения, которая не предполагает жилищного строительства.

«Но перевод в другую категорию не помог. Собственник участка как начала в мае 2024 года строить, несмотря ни на что, так и продолжает. На участке уже появился дом. В нем, насколько мы можем видеть, сейчас началась внутренняя отделка», — говорит активистка Мария.
На участке на улице Зеленой в Ростове, в зоне С-2, появился дом.На участке на улице Зеленой в Ростове, в зоне С-2, появился дом.
На участке на улице Зеленой в Ростове, в зоне С-2, появился дом.. Фото: читатели. rostovgazeta.ru
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По словам собеседницы, собственник участка подала апелляцию. Поскольку суд, в котором она оспаривала решение признать недействительным генплан и ПЗЗ в части ее участка — проиграла.

«А мы подали иск в суд на бездействие администрации Первомайского района. Мы считаем, что администрация явно должна была вмешаться и запретить стройку, приостановить. Ведь строительство началось тогда, когда это уже была зона С-2. Но строительство продолжалось, а администрация района этому не препятствовала», — говорит Мария.

Вызывает вопросы у жителей Зеленой и факт незаконной вырубки деревьев для этого строительства.

«Деревья там нужно было сохранить. Их же высаживали не для красоты, а для выполнения защитной функции», — уточняет Мария.

Собеседница объясняет, что в непосредственной близости здесь появился автовокзал и скоро будет новая развязка. Нагрузка на экологию из-за выхлопных газов сильно увеличится. Поэтому наличие больших деревьев в этом месте было просто необходимо.

Уничтоженные в этом месте на улице Зеленой деревья выполняли защитную функцию.Уничтоженные в этом месте на улице Зеленой деревья выполняли защитную функцию.
Уничтоженные в этом месте на улице Зеленой деревья выполняли защитную функцию.. Фото: читатели. rostovgazeta.ru
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«Завтра, 8 октября состоится четвертое заседание суда по иску жителей на бездействие администрации Первомайского района. Мы очень надеемся на поддержку прокуратуры. Они стали нас поддерживать, но на наши заседания, к сожалению, не приходят. А ведь это именно тот орган, который вправе признать застройку незаконной», — полагает собеседница.

Напомним, что в ответ на официальный запрос RostovGazeta городские власти сообщили, что еще в 2021 году в администрацию района направлялось уведомление о планируемом строительстве на участке улицы Зеленой. По итогам его рассмотрения оснований для недопустимости размещения данного объекта на земельном участке не обнаружено.

При этом местные власти подчеркнули, что площадь застройки дома на участке составляет 39 квадратных метров. А снос зеленых насаждений при его размещении не был предусмотрен — разрешение на это не выдавалось.

Ранее RostovGazeta сообщала, как из-за нехватки деревьев, которые могут выполнять частичную фильтрацию, Ростов накрывает коричневая дымка.

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