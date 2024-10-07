Ростовчане рассказали, почему подали в суд на Первомайскую администрацию

Posted 7 октября, 13:48
Published 7 октября, 13:48
Modified 7 октября, 14:47
Updated 7 октября, 14:47
Началось все с того, что на улице Зеленой в Ростове активисты зафиксировали уничтожение крупных многолетних деревьев. Предотвратить незаконную вырубку оказалось нелегко — пришлось прибегать к помощи полиции.
По их словам, затем зону застройки перевели в категорию С-2. Это зона зеленых насаждений специального назначения, которая не предполагает жилищного строительства.
По словам собеседницы, собственник участка подала апелляцию. Поскольку суд, в котором она оспаривала решение признать недействительным генплан и ПЗЗ в части ее участка — проиграла.
«А мы подали иск в суд на бездействие администрации Первомайского района. Мы считаем, что администрация явно должна была вмешаться и запретить стройку, приостановить. Ведь строительство началось тогда, когда это уже была зона С-2. Но строительство продолжалось, а администрация района этому не препятствовала», — говорит Мария.
Вызывает вопросы у жителей Зеленой и факт незаконной вырубки деревьев для этого строительства.
«Деревья там нужно было сохранить. Их же высаживали не для красоты, а для выполнения защитной функции», — уточняет Мария.
Собеседница объясняет, что в непосредственной близости здесь появился автовокзал и скоро будет новая развязка. Нагрузка на экологию из-за выхлопных газов сильно увеличится. Поэтому наличие больших деревьев в этом месте было просто необходимо.
«Завтра, 8 октября состоится четвертое заседание суда по иску жителей на бездействие администрации Первомайского района. Мы очень надеемся на поддержку прокуратуры. Они стали нас поддерживать, но на наши заседания, к сожалению, не приходят. А ведь это именно тот орган, который вправе признать застройку незаконной», — полагает собеседница.
Напомним, что в ответ на официальный запрос RostovGazeta городские власти сообщили, что еще в 2021 году в администрацию района направлялось уведомление о планируемом строительстве на участке улицы Зеленой. По итогам его рассмотрения оснований для недопустимости размещения данного объекта на земельном участке не обнаружено.
При этом местные власти подчеркнули, что площадь застройки дома на участке составляет 39 квадратных метров. А снос зеленых насаждений при его размещении не был предусмотрен — разрешение на это не выдавалось.
Ранее RostovGazeta сообщала, как из-за нехватки деревьев, которые могут выполнять частичную фильтрацию, Ростов накрывает коричневая дымка.