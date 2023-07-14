Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Напомним, ранее на территории исторического квартала за зданием краснодарской мэрии росли деревья, но их срубили. А весь большой участок закатали в асфальт.
После того, как жители и активисты выразили свое возмущение, было решено организовать там прогулочную зону. На получившемся пустыре установили несколько лавочек и урны.
Однако вместо того, чтобы стать местом притяжения горожан, квартал превратился в огромную бесплатную парковку в центре города. При том, что глава Краснодара Евгений Наумов ранее говорил о недопустимости парковки автомобилей на общественной территории.
Депутат считает, что парковке в историческом квартале совершенно не место. Но и в том виде, в котором сейчас сделана эта территория, она совершенно некрасива и непригодна для отдыха людей.
«Летом эта ровная асфальтовая площадка нагревается, и там температура градусов 60. Теневой зоны нет. А зимой там продувают ветра и негде спрятаться от дождя», — говорит Сафронов.
По мнению народного избранника, для того чтобы исторический квартал стал привлекательной рекреационной зоной для жителей, его необходимо благоустроить соответствующим образом. Но пока этого никто не делает.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове на месте бывшего музея космонавтики построят 20-этажный ЖК.