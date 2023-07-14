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Жителям Ростова предложили представить свои стартапы и получить финансирование

14 июля 2023, 15:42
Фото: Александр_усик/cc by 4.0/wikimedia.org
Жителям Ростова предложили представить свои стартапы и получить финансирование
Жители Ростова могут подать заявку на участие в бизнес-акселераторе инновационных проектов, сообщил Алексей Логвиненко.

В Ростове до 10 август продлили прием заявок на участие в городском бизнес-акселераторе инновационных проектов. Всего обучение там смогут пройти 35 молодых предпринимателей. 19 из них уже прошли отбор и готовятся начать обучение.

Участников бизнес-акселератора в течение пяти дней ждут инвестиционные сессии с представителями фондов и институтов развития, а также с венчурными и частными инвесторами. Компетентные наставники и спикеры расскажут молодым предпринимателям о методологии запуска продуктов, а также помогут составить заявку в институты поддержки.

Алексей Логвиненко: «Креативные индустрии - новый вектор стратегии развития Ростова»
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Алексей Логвиненко рассказал, что с момента запуска поддержки инновационных стартапов обучение смогли пройти около 200 человек. В их проекты смогли привлечь порядка 78 миллионов рублей.

Сами участники бизнес-акселератора рассказали, что программа задала им хороший старт, так как они смогли пообщаться с инвесторами, готовыми вкладываться в инновационные продукты.

Ранее Алексей Логвиненко заявил, что инвестиционная активность демонстрирует положительную динамику.

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