Участников бизнес-акселератора в течение пяти дней ждут инвестиционные сессии с представителями фондов и институтов развития, а также с венчурными и частными инвесторами. Компетентные наставники и спикеры расскажут молодым предпринимателям о методологии запуска продуктов, а также помогут составить заявку в институты поддержки.