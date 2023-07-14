Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В Ростове до 10 август продлили прием заявок на участие в городском бизнес-акселераторе инновационных проектов. Всего обучение там смогут пройти 35 молодых предпринимателей. 19 из них уже прошли отбор и готовятся начать обучение.
Участников бизнес-акселератора в течение пяти дней ждут инвестиционные сессии с представителями фондов и институтов развития, а также с венчурными и частными инвесторами. Компетентные наставники и спикеры расскажут молодым предпринимателям о методологии запуска продуктов, а также помогут составить заявку в институты поддержки.
Алексей Логвиненко рассказал, что с момента запуска поддержки инновационных стартапов обучение смогли пройти около 200 человек. В их проекты смогли привлечь порядка 78 миллионов рублей.
Сами участники бизнес-акселератора рассказали, что программа задала им хороший старт, так как они смогли пообщаться с инвесторами, готовыми вкладываться в инновационные продукты.
Ранее Алексей Логвиненко заявил, что инвестиционная активность демонстрирует положительную динамику.