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В Ростове 12 августа пройдет масштабный гастрофестиваль «Сделано на Дону»

15 июля 2023, 07:31
Фото: donland.ru
В Ростове 12 августа пройдет масштабный гастрофестиваль «Сделано на Дону»
В Ростове пройдет масштабный гастрофестиваль, посвященный десятилетию с момента создания системы «Сделано на Дону», об этом рассказали в донском правительстве.

В пятницу, 14 июля, стало известно, что в этом году система сертификации «Сделано на Дону» отмечает 10 лет со дня своего основания. Эта систему ввели для повышения доверия потребителя к местным производителям и их продукции.

Замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров рассказал, что в настоящий момент в системе зарегистрированы более 2,5 тысяч наименований различной продукции, кроме того, количество участников системы постоянно растет.

В настоящий момент в системе зарегистрированы 90 предприятий, из них 75 участников занимаются производством промышленной продукции и продовольственных товаров, 12 — производством услуг, в том числе услуг общепита, а три участника работают в сфере бытовых услуг населению.

Власти сообщили, что в честь десятилетия работы системы 12 августа в парке имени Октябрьской Революции Ростова-на-Дону с 12.00 до 21.00 мск пройдет гастрофестиваль, во время которого гости фестиваля смогут посетить ярмарку, принять участие в развлекательных мероприятиях и стать зрителями концертной программы.

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Кроме того, лучшие повара приготовят главное блюдо фестиваля — солянку из осетра и сома по-ростовски, рецепт которого сохранился с XIX века. Попробовать блюдо смогут все желающие. Вместе с дегустацией для ростовчан и гостей города проведут мастер-классы и научат готовить голубцы с муссом из раковых шеек под сливочно-икорным соусом, а дети научатся готовить пирожное «картошка» с сезонными ягодами.

В программу также включили конкурс-шоу для взрослых «Адская кухня», другие конкурсы, мастер-классы, развлекательную программу для маленьких гостей фестиваля и многое другое.

Ранее стало известно, что для дончан проведут фестиваль вина в хуторе Старозолотовском. Он будет длиться почти два месяца.

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