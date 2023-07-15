Кроме того, лучшие повара приготовят главное блюдо фестиваля — солянку из осетра и сома по-ростовски, рецепт которого сохранился с XIX века. Попробовать блюдо смогут все желающие. Вместе с дегустацией для ростовчан и гостей города проведут мастер-классы и научат готовить голубцы с муссом из раковых шеек под сливочно-икорным соусом, а дети научатся готовить пирожное «картошка» с сезонными ягодами.