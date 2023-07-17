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Стала известна предварительная причина крушения Су-25 на Кубани

17 июля 2023, 13:38
Фото: mil.ru
Стала известна предварительная причина крушения Су-25 на Кубани
В Краснодарском крае штурмовик Су-25 мог упасть из-за отказа двигателя, сообщает ЮВО.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЮВО пишет, что аварийная ситуация произошла над Азовским морем во время учебно-тренировочного полета. Это случилось в понедельник, 17 июля.

В Ейске на жилой дом рухнул военный самолет Су-34
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«Предварительной причиной аварии является отказ двигателя», — сказано в сообщении. Вместе с этим Telegram-каналы пишут, что пилот погиб, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ейске на жилой дом рухнул военный самолет Су-34. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростовской области назвали подробности данных о крушении военного самолета Су-25.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Краснодарский край#Су-25#Отказ двигателя#Авария#Азовское море#ЮВО#Учебно-тренировочный полет#Пилот#Погиб#Официальная информация#Военный самолет#Жилой дом#Ейск#Су-34
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