Стала известна предварительная причина крушения Су-25 на Кубани

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЮВО пишет, что аварийная ситуация произошла над Азовским морем во время учебно-тренировочного полета. Это случилось в понедельник, 17 июля.
«Предварительной причиной аварии является отказ двигателя», — сказано в сообщении. Вместе с этим Telegram-каналы пишут, что пилот погиб, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ейске на жилой дом рухнул военный самолет Су-34. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростовской области назвали подробности данных о крушении военного самолета Су-25.