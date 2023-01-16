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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Военный летчик из Ростова назвал возможные причины крушения самолета в Непале

Сегодня, 10:57
Фото: Tech. Sgt. Jeffrey Allen/CC0 / wikimedia.org
Военный летчик из Ростова назвал причины крушения самолета в Непале
Причины крушения самолета в Непале, в котором погибли три жителя Ростова, из наиболее вероятных, можно предположить две. Это отказ авиационной техники или человеческий фактор, сообщил RostovGazeta экс-военный летчик Александр Цвет.

По словам собеседника, на кадрах видео последних секунд заметно, как самолет заваливается на левое крыло, после чего падает.

«Соответственно, можно предположить две главные причины произошедшего. Первая — возможный отказ левого двигателя», - отмечает Александр Цвет.

Собеседник разъясняет, что на правом двигателе была тяга, а на левом она отсутствовала. Из-за этого самолет накренило влево, и он упал.

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«Самолет может вырулить и на втором двигателе. Но, как я понял, в данном случае он заходил на посадку, и уже не было запаса тяги для второго двигателя. Не хватило высоты», - делится мнением экс-военный летчик.

Второй причиной, по его словам, мог стать человеческий фактор.

«Летчики могли потерять скорость. У самолетов, на которых я летал, есть такая тенденция. Когда самолет теряет скорость, начинается тряска. Это было предупреждение, после чего его завалило на бок. Если бы была высота — самолет попал бы в штопор», - говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что при крушении самолета в Непале погибли трое ростовчан. 

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