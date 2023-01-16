«Летчики могли потерять скорость. У самолетов, на которых я летал, есть такая тенденция. Когда самолет теряет скорость, начинается тряска. Это было предупреждение, после чего его завалило на бок. Если бы была высота — самолет попал бы в штопор», - говорит эксперт.