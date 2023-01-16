Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
По словам собеседника, на кадрах видео последних секунд заметно, как самолет заваливается на левое крыло, после чего падает.
«Соответственно, можно предположить две главные причины произошедшего. Первая — возможный отказ левого двигателя», - отмечает Александр Цвет.
Собеседник разъясняет, что на правом двигателе была тяга, а на левом она отсутствовала. Из-за этого самолет накренило влево, и он упал.
«Самолет может вырулить и на втором двигателе. Но, как я понял, в данном случае он заходил на посадку, и уже не было запаса тяги для второго двигателя. Не хватило высоты», - делится мнением экс-военный летчик.
Второй причиной, по его словам, мог стать человеческий фактор.
«Летчики могли потерять скорость. У самолетов, на которых я летал, есть такая тенденция. Когда самолет теряет скорость, начинается тряска. Это было предупреждение, после чего его завалило на бок. Если бы была высота — самолет попал бы в штопор», - говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что при крушении самолета в Непале погибли трое ростовчан.