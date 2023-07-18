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Врач рассказала об опасности коричневой воды, текущей из кранов на севере Кубани

18 июля 2023, 15:54
Фото: freepik.com
Изменившую цвет и запах воду лучше не употреблять, так как содержащиеся в ней вредные примеси способны повлиять на здоровье, рассказала врач и клинический микробиолог Валерия Газина.

В Telegram-канале «Южный акцент» появилось видео, на котором жительница станицы Кущевской Краснодарского края показывает качество воды. По её словам, текущую из кранов грязную коричневую субстанцию можно использовать «только для мытья обуви», но никак не для употребления в пищу или других целей.

При этом тарифы на водоснабжение рекордны не только для Кубани, но и одни из самых высоких в стране — по 108 рублей за кубометр. Роспотребнадзор не раз признавал воду в станице несоответствующей нормам, а прокуратура требовала от местного водоканала заняться этим вопросом, но ситуация не меняется.

Эксперт отмечает, что водопроводная вода, поступающая из источников центрального водоснабжения, изначально должна соответствовать требованиям СанПиН. Однако это возможно только в случае, если коммуникации в идеальном состоянии.

«С водоразборных узлов вода выходит надлежащего качества, но, проходя по трубам, в неё добавляются различного рода примеси и ржавчина. И вопрос о качестве такой воды остаётся открытым», — говорит Газина.

По словам врача, воду, изменившую свой цвет или имеющую нехарактерный запах или ржавчину лучше не употреблять и относится к ней как к технической, так как она способна ухудшить состояние здоровья.

«Такая вода опасна своими примесями. Да и сама ржавчина, помимо вкуса, может повлиять на здоровье людей, особенно с почечными болезнями и болезнями ЖКТ», — заключила медик.

Редакция обратилась в водоканал «Ив-Консалтинг» с просьбой прокомментировать ситуацию, но дозвониться не удалось. Информация уточняется.

Ранее стало известно, что в 30% проб питьевой воды в Ростовской области выявили отклонения от нормы.

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