При этом тарифы на водоснабжение рекордны не только для Кубани, но и одни из самых высоких в стране — по 108 рублей за кубометр. Роспотребнадзор не раз признавал воду в станице несоответствующей нормам, а прокуратура требовала от местного водоканала заняться этим вопросом, но ситуация не меняется.