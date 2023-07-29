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Стала известна реакция МИДа РФ после взрыва в Таганроге днем 28 июля

29 июля 2023, 13:24
Фото: 1MI
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после теракта в Таганроге со стороны Украины, пишут «Новые известия».

Она подчеркнула, что российская сторона осуждает новые преступные действия киевского режима, направленные против мирного населения и инфраструктуры. По ее словам, РФ оставляет за собой право предпринять суровые ответные меры.

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Напомним, что 28 июля в Таганроге был объявлен чрезвычайный режим из-за удара Киева ракетой по региону. Ее сбила российская система ПВО, но обломки упали на территорию города.

Всего пострадали 16 человек, в том числе 10 раненых попали в больницу. Сейчас всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

О том, что рассказали горожане по поводу взрыва, читайте в материале RostovGazeta.

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