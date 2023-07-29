Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Она подчеркнула, что российская сторона осуждает новые преступные действия киевского режима, направленные против мирного населения и инфраструктуры. По ее словам, РФ оставляет за собой право предпринять суровые ответные меры.
Напомним, что 28 июля в Таганроге был объявлен чрезвычайный режим из-за удара Киева ракетой по региону. Ее сбила российская система ПВО, но обломки упали на территорию города.
Всего пострадали 16 человек, в том числе 10 раненых попали в больницу. Сейчас всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
О том, что рассказали горожане по поводу взрыва, читайте в материале RostovGazeta.