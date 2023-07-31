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Молебен совершили в Таганроге после взрыва в центре города

31 июля 2023, 04:54
Фото: 1MI
После взрыва в Таганроге был совершен молебен о здравии всех пострадавших, сообщает Никольский храм в соцсетях.

Молебен совершили у мощей праведного Павла Таганрогского за избавление от жертв теракта. Отец Маврикий назвал чудом то, что никто не погиб.

«Скорбно, что в результате взрыва пострадали люди, было повреждено несколько зданий. Но все остались живы, и в этом я вижу помощь Божию и защиту покровителя нашего города праведного Павла Таганрогского», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что принести для пострадавших вещи и продукты можно на улицу Свободы, 42. Здесь работает гуманитарный центр.

Напомним, что на город упали обломки сбитой украинской ракеты, из-за чего пострадали 22 человека.

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