Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Молебен совершили у мощей праведного Павла Таганрогского за избавление от жертв теракта. Отец Маврикий назвал чудом то, что никто не погиб.
«Скорбно, что в результате взрыва пострадали люди, было повреждено несколько зданий. Но все остались живы, и в этом я вижу помощь Божию и защиту покровителя нашего города праведного Павла Таганрогского», — сказано в сообщении.
Отмечается, что принести для пострадавших вещи и продукты можно на улицу Свободы, 42. Здесь работает гуманитарный центр.
Напомним, что на город упали обломки сбитой украинской ракеты, из-за чего пострадали 22 человека.