Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Канал пишет, что речь идет о посте на въезде в город со стороны Таганрога. Говорится, что сюда направили несколько экипажей полиции.
«Вначале экипаж запросил подкрепление, а после перестал выходить на связь со своими коллегами», — сказано в сообщении. Никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, на какой машине мог уехать дончанин, подозреваемый в расстреле семьи. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.