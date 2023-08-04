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В Ростове-на-Дону проверяется информация о нападении на пост ДПС

4 августа 2023, 12:41
Фото: 69.мвд.рф
В Ростове-на-Дону проверяется информация о нападении на пост ДПС
В Ростове-на-Дону сотрудники одного из постов ДПС перестали выходить на связь, сообщает Telegram-канал Baza.

Канал пишет, что речь идет о посте на въезде в город со стороны Таганрога. Говорится, что сюда направили несколько экипажей полиции.

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«Вначале экипаж запросил подкрепление, а после перестал выходить на связь со своими коллегами», — сказано в сообщении. Никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, на какой машине мог уехать дончанин, подозреваемый в расстреле семьи. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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