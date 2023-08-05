rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Изображение материала

В Ростове осенью планируют высадить более 200 тысяч луковиц тюльпанов

5 августа 2023, 12:49
Фото: pxhere.com
В Ростове осенью планируют высадить более 200 тысяч луковиц тюльпанов
В Ростове улицы планируют украсить тюльпанами, луковицы высадят осенью этого года, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В субботу, 5 августа, Алексей Логвиненко поделился планами по озеленению Ростова, этой осенью на улицах города планируют высадить более 200 тысяч тюльпанов.

Работы по высадке пройдут в рамках ежегодного цветочного оформления Ростова, в настоящий момент специалисты уже выбирают подходящие места для высадки растений, чтобы весной 2024 года улицы были украшены цветами.

Тюльпаны и розы «расцветут» на ростовской телебашне 8 марта
Узнать подробнее

По словам главы администрации, за последние несколько лет в Ростове высадили более миллиона луковиц тюльпанов различных сортов, цветов и форм, большая часть растений была размещена на транспортных развязках, на территориях улиц, площадей, парков и скверов.

Ранее стало известно, как Ростов планируют украсить ко Дню города.

Читайте также:
На улицах Ростова-на-Дону высадили более 900 тысяч цветовРостовскую телебашню окрасят в зеленый цвет в рамках акции «Сад памяти» 18 июняВ Ростове собираются высадить миллион цветов к середине июня
#Надежда Пустяк#Происшествие#Озеленение#Озеленение в Ростове#Высадка цветов в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Перепады температуры за неделю составят до 20 градусов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:11
Жители Военведа в Ростове-на-Дону двое суток живут без электричества
Сегодня, 08:42
В ходе спецоперации пропал 28-летний ростовчанин Максим Попов
Сегодня, 07:57
«Выжженная земля»: жители Ростова прошли по экологической тропе и остались в ужасе
Вчера, 19:36
Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2023 году в Ростовской области
Вчера, 10:32
Сильная жара до +38 градусов ожидается в Ростове в субботу 5 августа
Сегодня, 05:37