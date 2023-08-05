В Ростове осенью планируют высадить более 200 тысяч луковиц тюльпанов

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В субботу, 5 августа, Алексей Логвиненко поделился планами по озеленению Ростова, этой осенью на улицах города планируют высадить более 200 тысяч тюльпанов.
Работы по высадке пройдут в рамках ежегодного цветочного оформления Ростова, в настоящий момент специалисты уже выбирают подходящие места для высадки растений, чтобы весной 2024 года улицы были украшены цветами.
По словам главы администрации, за последние несколько лет в Ростове высадили более миллиона луковиц тюльпанов различных сортов, цветов и форм, большая часть растений была размещена на транспортных развязках, на территориях улиц, площадей, парков и скверов.
Ранее стало известно, как Ростов планируют украсить ко Дню города.