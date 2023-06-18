Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Ростовскую телебашню окрасят в зеленый цвет в честь высадки 27-миллионного дерева акции «Сад памяти». Полюбоваться на иллюминацию можно будет вечером воскресенья, 18 июня.
Помимо ростовской телебашни, подсветку включат на башнях еще 27 городов России.
Цель акции «Сад памяти» — каждый год высаживать 27 миллионов деревьев в честь каждого погибшего в Великой Отечественной войне соотечественника. В этом году сады памяти разбивают и в честь бойцов, чьи жизни унесла спецоперация.
Ранее ростовскую телебашню озаряли подсветкой в виде российского триколора 12 июня.