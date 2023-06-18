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Ростовскую телебашню окрасят в зеленый цвет в рамках акции «Сад памяти» 18 июня

18 июня 2023, 11:46
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области телевышку окрасят в зеленый цвет в рамках акции "Сад памяти"
В Ростовской области телевышку окрасят в зеленый цвет в рамках акции «Сад памяти», сообщили в РТРС.

Ростовскую телебашню окрасят в зеленый цвет в честь высадки 27-миллионного дерева акции «Сад памяти». Полюбоваться на иллюминацию можно будет вечером воскресенья, 18 июня.

Помимо ростовской телебашни, подсветку включат на башнях еще 27 городов России.

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Цель акции «Сад памяти» — каждый год высаживать 27 миллионов деревьев в честь каждого погибшего в Великой Отечественной войне соотечественника. В этом году сады памяти разбивают и в честь бойцов, чьи жизни унесла спецоперация.

Ранее ростовскую телебашню озаряли подсветкой в виде российского триколора 12 июня.

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