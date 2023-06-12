В Первомайском районе Ростова в День России развернули 30-метровый триколор

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
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Updated Сегодня, 16:42
В понедельник, 12 июня, в Первомайском районе Ростова прошла патриотическая акция, посвященная Дню России. 50 женщин и мужчин разного возраста и социального статуса вместе развернули 30-метровый триколор на площадке перед историческим парком. Среди участников акции находились как учащиеся образовательных организаций Ростова, так и волонтеры с ветеранами.
Обращаем внимание, что в этот же день в парке имени Островского развернули 60-метровый флаг России. В церемонии участвовали десятки детей, юнармейцев и волонтеров.
Ранее власти Ростовской области рассказали, когда телебашня в Ростове окрасится в цвета российского триколора.