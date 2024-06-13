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День России

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2024
Ростов отметил День России весело, спортивно и познавательно
12 июня Ростов-на-Дону отметил День России. Начался праздник с победы ростовчан в ночном турнире «Night Flight».
13 июня 2024, 09:28
Александр Ищенко: для достоверной информации в интернете нужны нормативные рычаги
12 июня в День России на гребном канале «Дон» состоялся открытый диалог «Здоровая среда — здоровье человека!» Мероприятие прошло по инициативе сенатора Российской Федерации от Законодательного Собрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой и депутатов донского парламента.
12 июня 2024, 13:27
Алексей Логвиненко открыл Дом юннатов в ростовском зоопарке
12 июня праздничные мероприятия проходят во всех районах донской столицы. Отпраздновали День России и в любимом месте отдыха ростовчан — зоопарке.
12 июня 2024, 12:50
В Ростове-на-Дону назвали программу мероприятий на День России
В Ростове-на-Дону запланированы развлекательные мероприятия в среду, 12 июня, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
10 июня 2024, 11:22
На старейшем в России паровозе смогут прокатиться жители Ростова 12 июня
В День России у ростовчан появится уникальная возможность прокатиться на старейшем паровозе, сообщает СКДЖ в социальных сетях.
7 июня 2024, 18:15
Ко Дню России в Ростове установят 65 видеоэкранов
Донскую столицу во всю готовят к празднованию Дня России. Для оформления используют более 35 панно и 65 видеоэкранов, сообщил глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
7 июня 2024, 14:12
Четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в июне
30 мая 2024, 08:00
2023
Жителя в Волгодонске наказали за выкрики украинских лозунгов в День России
В Волгодонске привлекли к ответственности местного жителя, который выкрикивал лозунги украинских нацформирований, сообщили в региональном УФСБ.
16 августа 2023, 09:15
В Первомайском районе Ростова в День России развернули 30-метровый триколор
12 июня 2023, 16:40

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