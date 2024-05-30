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Четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в июне

Четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в июне

30 мая 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney
Четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в июне

Короткая рабочая неделя ждет жителей Ростовской области в июне

В июне у ростовчан будет одна короткая рабочая неделя. Дополнительный выходной дадут в честь праздника День России, сообщил Роструд.

На второй неделе июня будет всего четыре рабочих дня. Так, 12 июня День России в этом году выпал на среду, а значит в середине недели появится возможность внепланово отдохнуть. При этом 11 июня считается предпраздничным днем, соответственно, рабочий день сократиться на один час.

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Помимо этого в последнюю субботу июня в стране отмечается День молодежи.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, что июнь начнется с трезвой субботы. 1 июня ростовчане не смогут купить алкогольные напитки в связи с Днем защиты детей.

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