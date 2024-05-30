Четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в июне

На второй неделе июня будет всего четыре рабочих дня. Так, 12 июня День России в этом году выпал на среду, а значит в середине недели появится возможность внепланово отдохнуть. При этом 11 июня считается предпраздничным днем, соответственно, рабочий день сократиться на один час.