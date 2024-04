Погоня за золотом и призраками: куда сходить в Ростове на выходных 6 и 7 апреля

Кроме того, на выходных 6 и 7 апреля в Ростове пройдут несколько концертов исполнителей как современных, так и классических жанров музыки. Например, Кроп Арена станет площадкой для концерта рэп и рок-исполнителя Джизус. На выходных ростовская филармония дает концерт We will rock you! Симфо-рок, во время которого слушателям сыграют хиты зарубежного и русского рока, а также дают концерт У истоков русской классики. Глинка с лучшими мелодиями знаменитого композитора. Вместе с этим посетителям филармонии сыграют Камерные инструментальные сочинения Чайковского. Для любителей музыки и танцев в клубе «Мёд» выступят 5opka x MellSher, а в клубе Embargo - Lizwi / Aiwaska.