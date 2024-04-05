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Posted 5 апреля, 12:38

Published 5 апреля, 12:38

Modified 5 апреля, 12:40

Updated 5 апреля, 12:40

Погоня за золотом и призраками: куда сходить в Ростове на выходных 6 и 7 апреля

Погоня за золотом и призраками: куда сходить в Ростове на выходных 6 и 7 апреля

5 апреля 2024, 12:38
Фото: unslpash
Погоня за золотом и призраками: куда сходить в Ростове на выходных 6 и 7 апреля
Погода в Ростове с каждой неделей становится все теплее и теплее, пришло время сбросить с себя зимнюю хандру и выйти в свет. Корреспондент RostovGazeta изучила афишу мероприятий, чтобы узнать, куда ростовчане могут пойти 6 и 7 апреля.

В начале апреля для ростовчан подготовили множество культурно-массовых мероприятий, способных скрасить их выходные.

Так в театре драмы имени Максима Горького 6 апреля зрителям покажут спектакль Бал для Золушки, который позволит переосмыслить классическую историю и взглянуть иначе на вопрос предначертанной судьбы. Стоимость билета колеблется от 200 до 800 рублей.

В конце недели, 7 апреля, в ДК «Ростсельмаш» пройдет балет Лебединое озеро, во время которого танцоры покажут зрителям историю белого лебедя, превращающегося по ночам в прекрасную главную героиню. Стоимость билета на постановку составляет от 1,2 до 2,8 тысячи рублей.

Также в драмтеатре имени Горького покажут трагикомедию Приличные девушки о молодых девушках, приезжающих в большой город в погоне за мечтой о карьере артисток. В спектакле продемонстрируют элементы фарса и бурлеска. В заключение 7 апреля Ростовский государственный музыкальный театр покажет оперу Джузеппе Верди Травиата, основанную на романе Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Билет стоит от 500 до 5000 рублей.

В конце недели, 7 апреля, в ДК «Ростсельмаш» пройдет балет Лебединое озероВ конце недели, 7 апреля, в ДК «Ростсельмаш» пройдет балет Лебединое озеро
В конце недели, 7 апреля, в ДК «Ростсельмаш» пройдет балет Лебединое озеро
Фото: Pxhere
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Кроме того, на выходных 6 и 7 апреля в Ростове пройдут несколько концертов исполнителей как современных, так и классических жанров музыки. Например, Кроп Арена станет площадкой для концерта рэп и рок-исполнителя Джизус. На выходных ростовская филармония дает концерт We will rock you! Симфо-рок, во время которого слушателям сыграют хиты зарубежного и русского рока, а также дают концерт У истоков русской классики. Глинка с лучшими мелодиями знаменитого композитора. Вместе с этим посетителям филармонии сыграют Камерные инструментальные сочинения Чайковского. Для любителей музыки и танцев в клубе «Мёд» выступят 5opka x MellSher, а в клубе Embargo - Lizwi / Aiwaska.

Для любителей музыки и танцев в клубе «Мёд» выступят 5opka x MellSher, а в клубе Embargo — Lizwi / Aiwaska.Для любителей музыки и танцев в клубе «Мёд» выступят 5opka x MellSher, а в клубе Embargo — Lizwi / Aiwaska.
Для любителей музыки и танцев в клубе «Мёд» выступят 5opka x MellSher, а в клубе Embargo — Lizwi / Aiwaska.
Фото: unsplash

Для тех, кто скучает на концерт и театре, в кино пройдут премьеры приключенческого фильма в жанре вестерн Золото Умальты, приключенческого детского фильма Артур, ты король, фильма ужасов в жанре фэнтези Домовой о судьбе осиротевших детей, нашедших новый дом, а также семейной комедии Формула популярности и триллера Хитмен. Последнее дело. Кроме них зрителям впервые покажут фильм ужасов в жанре детектив Ведьма. Деревня проклятых. Вместе с ними в кинопрокате продолжают идти сверхпопулярные Годзилла и Конг: Новая империя и Охотники за приведениями: Леденящий ужас.

Вместе с ними в кинопрокате продолжают идти сверхпопулярные Годзилла и Конг: Новая империя и Охотники за приведениями: Леденящий ужас.Вместе с ними в кинопрокате продолжают идти сверхпопулярные Годзилла и Конг: Новая империя и Охотники за приведениями: Леденящий ужас.
Вместе с ними в кинопрокате продолжают идти сверхпопулярные Годзилла и Конг: Новая империя и Охотники за приведениями: Леденящий ужас.
Фото: unsplash

Для тех, кто не хочет сидеть в помещении, в субботу, 6 апреля, в Ростовском зоопарке отметят день рождение 19-летней слонихи Синты, во время которого можно будет не только посмотреть на животных и показательные кормления слонов, но также поучаствовать в мастер-классе по приготовлению тарталеток для слонихи.

Напомним, в Ростове все еще доступны для посещения часть выставок, которые редакция упоминила в афише на прошлой неделе.

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