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Ростовская телебашня

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Май 2024
На новую подсветку ростовской телебашни уйдет 12,6 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону планируют модернизировать архитектурно-художественную подсветку на телебашне, следует из документов, размещенных на портале госзакупок.
3 мая 2024, 16:39
Октябрь 2023
На модернизацию подсветки телебашни в Ростове выделили 12,6 миллиона рублей
В Ростове на модернизацию подсветки телебашни потратят более 12,6 миллиона рублей, данные об этом появились на портале госзакупок.
11 октября 2023, 09:37
Июнь 2023
Ростовскую телебашню окрасят в зеленый цвет в рамках акции «Сад памяти» 18 июня
В Ростовской области телевышку окрасят в зеленый цвет в рамках акции «Сад памяти», сообщили в РТРС.
18 июня 2023, 11:46
Май 2023
Красочная иллюминация появится на телебашне Ростова 25 мая
Красочная иллюминация появится на телебашне Ростова в четверг, 25 мая, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети.
24 мая 2023, 12:04

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