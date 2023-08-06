Скейт-площадка появится в Ростове-на-Дону за 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Заниматься спортом горожане смогут на площадке на углу Малюгиной и переулка Халтуринский. Для этого закупят и установят необходимое оборудование.
Всего в эти цели планируется вложить 2,5 миллиона рублей. Компания, которая выполнит все работы, станет известна 11 августа.
Завершить реализацию проекта необходимо в течение месяца — до 11 сентября. Деньги возьмут из городского бюджета.
Ранее стало известно, что в Ростове оборудуют скейт-площадку в сквере Оганова до конца 2023 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.