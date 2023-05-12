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Более 9 млн рублей вложат в скейт-площадку в ростовском парке

12 мая 2023, 09:27
Фото: 5chw4r7z/flickr.com/cc by
Более 9 млн рублей вложат в скейт-площадку в ростовском парке
В Ростове-на-Дону объявили аукцион для выбора подрядчика, который поставит оборудование для скейт-площадки, говорится в материалах Госзакупок.

Речь идет о скейт-площадке в парке «Дружба» на бульваре Комарова. Начальная цена контракта составляет 9,2 миллиона рублей.

В список необходимого оборудования входят многоуровневая универсальная рампа, стрит-плаза, фанбокс со столом, радиусная разгонка. К каждому виду оборудования в техническом задании прописаны характеристики.

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Победитель электронного аукциона станет известен в пятницу, 12 мая, а выделенные деньги освоят в 2023 году.

Ранее в Ростове-на-Дону объявили тендер на закупку электробусов на 924 миллиона рублей.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Скейт-площадка в Ростове#Траты в Ростове#Илья Протвинов
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