Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Речь идет о скейт-площадке в парке «Дружба» на бульваре Комарова. Начальная цена контракта составляет 9,2 миллиона рублей.
В список необходимого оборудования входят многоуровневая универсальная рампа, стрит-плаза, фанбокс со столом, радиусная разгонка. К каждому виду оборудования в техническом задании прописаны характеристики.
Победитель электронного аукциона станет известен в пятницу, 12 мая, а выделенные деньги освоят в 2023 году.
Ранее в Ростове-на-Дону объявили тендер на закупку электробусов на 924 миллиона рублей.