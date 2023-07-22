Скейт-площадку откроют в парке имени Островского в Ростове за 16 млн рублей

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Заказчиком от имени города выступает МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Первомайского района. Судя по документации, скейт-площадка будет расположена на территории парка имени Николая Островского.
Стоимость контракта составляет 16,2 миллиона рублей. Заявки на конкурс будут приниматься до конца июля, а подведение итогов запланировано на 2 августа.
Ранее ростовчанин пожаловался редакции, что на территории парка Островского происходит массовая вырубка деревьев. Неравнодушный житель города тогда предположил, что готовится площадка под новое строительство.