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Скейт-площадку откроют в парке имени Островского в Ростове за 16 млн рублей

22 июля 2023, 06:23
Фото: 1MI
Скейт-площадка за 16 млн рублей появится в парке имени Островского в Ростове
Тендер на приобретение и установку скейт-площадки на территории Первомайского района Ростова в 2023 году опубликован на сайте государственных закупок.

Заказчиком от имени города выступает МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Первомайского района. Судя по документации, скейт-площадка будет расположена на территории парка имени Николая Островского.

Стоимость контракта составляет 16,2 миллиона рублей. Заявки на конкурс будут приниматься до конца июля, а подведение итогов запланировано на 2 августа.

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Ранее ростовчанин пожаловался редакции, что на территории парка Островского происходит массовая вырубка деревьев. Неравнодушный житель города тогда предположил, что готовится площадка под новое строительство.

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