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В Ростовской области задержали охранника, который закрутил роман с 14-летней девочкой

8 августа 2023, 15:35
Фото: pxhere.com
В Ростовской области задержали охранника, который закрутил роман с 14-летней девочкой
В Ростовской области задержали охранника, который завел роман с 14-летней дончанкой, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Во вторник, 8 августа, Telegram-канал «Че по Ростову?» рассказал, что полиция задержала сотрудника Пригородного автовокзала в Ростове, мужчину подозревают в интрижке с несовершеннолетней.

По предварительной информации, 22-летний охранник «Донавтовокзала» Александр обвиняется в том, что завел интимные отношения с десятиклассницей из школы в Гуляй-Борисовке. 14-летняя девочка навещала возлюбленного у него дома в течение более чем двух недель — с 27 июня до 14 июля. Сообщается, что к интиму пара перешла по обоюдному согласию.

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Влюбленных разлучили близкие подростка, которые узнали, что дончанка ведет половую жизнь со взрослым мужчиной. Именно они заявили в полицию, сейчас Александра задержали, он стал фигурантом уголовного дела и находится под подпиской о невыезде.

Если его вина в половом сношении с человеком, не достигшим возраста согласия, будет доказана — мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.

Ранее в Ростовской области дети спасли четырехлетнюю девочку от педофила.

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