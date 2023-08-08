В Ростовской области задержали охранника, который закрутил роман с 14-летней девочкой

По предварительной информации, 22-летний охранник «Донавтовокзала» Александр обвиняется в том, что завел интимные отношения с десятиклассницей из школы в Гуляй-Борисовке. 14-летняя девочка навещала возлюбленного у него дома в течение более чем двух недель — с 27 июня до 14 июля. Сообщается, что к интиму пара перешла по обоюдному согласию.