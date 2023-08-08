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Жителям в Ростовской области могут компенсировать съем жилья

8 августа 2023, 05:31
Фото: 1MI
В России, в том числе Ростовской области, семьям могут компенсировать до 30% на съем жилья, сообщают СМИ.

По информации «Известий», соответствующие предложения крупные риэлторские компании направили в правительство, их поддержал «Народный фронт». Они считают, что прожившие в браке более трех лет семейные пары должны получать субсидию на аренду жилья в размере 30%.

Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов в России по количеству введенного жилья
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Предлагается компенсировать затраты путем возврата ранее уплаченного налога с доходов или снижения ставки для таких семей во время аренды жилья. Издание пишет, что, возможно, это приведет к повышению цен на квартиры в аренду, но, по мнению экспертов, такая мера способствует выходу этого рынка из тени.

Эксперты уверены, что уменьшение расходов на аренду квартиры позволит быстрее накопить деньги, чтобы взять ипотеку. Также это поддержит спрос на строительство нового жилья.

Ранее Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов в России по количеству введенного жилья.

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