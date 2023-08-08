Предлагается компенсировать затраты путем возврата ранее уплаченного налога с доходов или снижения ставки для таких семей во время аренды жилья. Издание пишет, что, возможно, это приведет к повышению цен на квартиры в аренду, но, по мнению экспертов, такая мера способствует выходу этого рынка из тени.