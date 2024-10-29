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Строительство жилья

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2024
Рейтинг застройщиков Ростова: сколько они зарабатывают на покупателях квартир
29 октября, 06:15
Дольщики ЖК «Город у реки» в Ростове обратились в Следком с жалобой на застройщика
26 марта, 12:13
Ростов-на-Дону вошел в список федеральных лидеров по строительству жилья
24 февраля, 11:31
2023
В центре Ростова продают участок под строительство 18-этажки
В центре Ростова выставили на продажу участок земли площадью 1,3 гектара под жилищное строительство, сведения об этом появились на площадке бесплатных объявления.
28 декабря 2023, 13:07
Жителям в Ростовской области могут компенсировать съем жилья
8 августа 2023, 05:31

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