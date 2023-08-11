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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:06

Ростовчане заявили об обрушении фасада здания на Текучева

Ростовчане заявили об обрушении фасада здания на Текучева

11 августа 2023, 10:04
Фото: t.me/rstv01
Ростовчане заявили об обрушении фасада здания на Текучева
В Ростове-на-Дону с фасада здания на улице Текучева начала падать облицовка, сообщает Telegram-канал «Ростов №1».

Канал пишет, что облицовка обрушилась возле столовой «Обедово» на пересечении Текучева и Соборного. В результате кирпичи и другие строительные материалы оказались на тротуаре.

«К счастью, никто не пострадал, а все посетители отделались испугом от звука падения», — говорится в публикации.

В Ростове-на-Дону в квартире с ребенком обрушился потолок
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В комментариях к публикации ответила администрация Ростова-на-Дону и назвала сроки восстановительных работ.

«По информации управляющей компании „ПЭК“, работы по восстановлению облицовочного покрытия возле столовой „Обедово“ на Текучева/ Соборный планируется выполнить до конца текущего месяца», — говорится в ответе.

Ранее в Ростове-на-Дону в квартире с ребенком обрушился потолок. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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