Ростовчане заявили об обрушении фасада здания на Текучева

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Канал пишет, что облицовка обрушилась возле столовой «Обедово» на пересечении Текучева и Соборного. В результате кирпичи и другие строительные материалы оказались на тротуаре.
«К счастью, никто не пострадал, а все посетители отделались испугом от звука падения», — говорится в публикации.
В комментариях к публикации ответила администрация Ростова-на-Дону и назвала сроки восстановительных работ.
«По информации управляющей компании „ПЭК“, работы по восстановлению облицовочного покрытия возле столовой „Обедово“ на Текучева/ Соборный планируется выполнить до конца текущего месяца», — говорится в ответе.
Ранее в Ростове-на-Дону в квартире с ребенком обрушился потолок. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.