Казаки из Ростовской области получили дроны-камикадзе

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Технику передали казакам-добровольцам, которые стали участниками СВО. Они получили автомобиль УАЗ, дроны-камикадзе и антидроновое ружье.
Кроме того, участникам спецоперации доставили продукты. Деньги на эти цели взяли из Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.
«При формировании партии помощи учитываются пожелания бойцов. Техника и оборудование, которые мы доставляем на передовую, моментально применяются в боевых условиях, сохраняя жизни солдат», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что участникам СВО из Ростовской области помогут субсидиями на ипотеку.