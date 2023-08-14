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Published Сегодня, 12:11

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Дроны-камикадзе передала Ростовская область участвующим в спецоперации казакам

Казаки из Ростовской области получили дроны-камикадзе

14 августа 2023, 12:11
Фото: donland.ru
Дроны-камикадзе передала Ростовская область участвующим в спецоперации казакам
Из Ростовской области в зону спецоперации доставили партию военно-технической помощи, сообщили в правительстве региона.

Технику передали казакам-добровольцам, которые стали участниками СВО. Они получили автомобиль УАЗ, дроны-камикадзе и антидроновое ружье.

Кроме того, участникам спецоперации доставили продукты. Деньги на эти цели взяли из Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

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Техника и оборудование, которые мы доставляем на передовую, моментально применяются в боевых условиях, сохраняя жизни солдат
Фото: donland.ru

«При формировании партии помощи учитываются пожелания бойцов. Техника и оборудование, которые мы доставляем на передовую, моментально применяются в боевых условиях, сохраняя жизни солдат», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что участникам СВО из Ростовской области помогут субсидиями на ипотеку.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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