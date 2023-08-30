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Более 1,2 млн евро отсудили у кипрской фирмы в пользу ростовского «Капиталбанка»

Более 1,2 млн евро отсудили у кипрской фирмы в пользу ростовского «Капиталбанка»

30 августа 2023, 07:19
Фото: pxhere.com
Более 1,2 млн евро отсудили у кипрской фирмы в пользу ростовского «Капиталбанка»
С компании Volemer Holding Limited, которая зарегистрирована на Кипре, взыскали деньги в пользу обанкротившегося ростовского «Капиталбанка», говорится в материал арбитражного суда.

Средства взыскали по требованию Агентства по страхованию вкладов. Речь идет о сумме более 1,2 миллиона евро, которые нужно будет перечислить по курсу на день платежа.

Согласно документам суда, деньги взыскали в рамках банкротства банка. Дело в том, что банк в 2015 году продал иностранной компании 4,6 миллиона акций, после чего его признали несостоятельным. Теперь из-за этого с организации взыскали 1,2 миллиона евро.

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Ранее суд приговорил к длительному сроку заключения экс-председателя правления банка Сергея Осипова. Суд установил, что он, вместе с двумя руководителями коммерческих фирм, похитил 717 миллионов рублей банка.

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