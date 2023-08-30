Более 1,2 млн евро отсудили у кипрской фирмы в пользу ростовского «Капиталбанка»

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Средства взыскали по требованию Агентства по страхованию вкладов. Речь идет о сумме более 1,2 миллиона евро, которые нужно будет перечислить по курсу на день платежа.
Согласно документам суда, деньги взыскали в рамках банкротства банка. Дело в том, что банк в 2015 году продал иностранной компании 4,6 миллиона акций, после чего его признали несостоятельным. Теперь из-за этого с организации взыскали 1,2 миллиона евро.
Ранее суд приговорил к длительному сроку заключения экс-председателя правления банка Сергея Осипова. Суд установил, что он, вместе с двумя руководителями коммерческих фирм, похитил 717 миллионов рублей банка.