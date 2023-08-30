Более 1,2 млн евро отсудили у кипрской фирмы в пользу ростовского «Капиталбанка»

Согласно документам суда, деньги взыскали в рамках банкротства банка. Дело в том, что банк в 2015 году продал иностранной компании 4,6 миллиона акций, после чего его признали несостоятельным. Теперь из-за этого с организации взыскали 1,2 миллиона евро.