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Краевед Багдыков рассказал об истории памятника Кирову в Ростове

«Зарыли в землю от фашистов»: история памятника Кирову в Ростове

31 августа 2023, 20:55
Фото: vvfoto.shpl.ru/сс0 / М.М. Калашников
Краевед Багдыков рассказал об истории памятника Кирову в Ростове

Краевед Багдыков рассказал об истории памятника Кирову в Ростове

Сергей Миронович Киров (Костриков) был известным партийным и государственным деятелем СССР. Его называли любимцем партии, , то его высоко ценил сам вождь мирового пролетариата Иосиф Виссарионович Сталин. В частности, Молотов вспоминал, что «он был самым любимым у Сталина».

Напомню, что 1 декабря 1934 года Киров был убит Леонидом Николаевым в Ленинграде. Считается, что убийство Кирова послужило поводом для массовых репрессий в СССР.

После смерти Кирова в стране начались массовые переименования географических объектов, городов, поселков, а также установка памятников в честь любимца партии и Сталина. Исключением не стал и наш Ростов.

И вот поэтому хотелось бы рассказать более подробно историю возникновения памятника Кирову в нашем городе.

И вот поэтому хотелось бы рассказать более подробно историю возникновения памятника Кирову в нашем городе.И вот поэтому хотелось бы рассказать более подробно историю возникновения памятника Кирову в нашем городе.
И вот поэтому хотелось бы рассказать более подробно историю возникновения памятника Кирову в нашем городе.
Фото: Ю. Дружелюбов, Открытка изд. Фотохудожественный комбинат / pastvu.com

В 2019 году я совместно с ростовским краеведом Оксаной Мордовиной издал книгу «О чем расскажет нам город», в которой целая глава посвящена памятнику Кирову в Ростове. Почему мы так внимательно отнеслись к истории создания этого памятника? Дело в том, что Киров был в Ростове весной 1918 года. Тогда он участвовал в I съезде Советов Донской Республики. А сестра его жены, Марии Львовны Маркус, жила в нашем городе, и незадолго до гибели он договорился с сестрой Марии, что она переедет из Ростова-на-Дону и будет жить вместе с ними, так как жена в то время болела.

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Так что Сергей Миронович Киров так или иначе, но был связан с нашим городом. В 1938 году президиум Ростовского городского совета утвердил эскиз пьедестала для памятника Кирову в уже существующем к тому времени одноименном сквере, на пересечении нынешней Садовой улицы и Кировского проспекта. Памятник решено было сделать высотой три метра и отлить из бронзы. Ранее в этом сквере стояла Покровская церковь, снесенная в начале тридцатых годов.

Памятник решено было сделать высотой три метра и отлить из бронзы. Ранее в этом сквере стояла Покровская церковь, снесенная в начале тридцатых годов. Памятник решено было сделать высотой три метра и отлить из бронзы. Ранее в этом сквере стояла Покровская церковь, снесенная в начале тридцатых годов.
Памятник решено было сделать высотой три метра и отлить из бронзы. Ранее в этом сквере стояла Покровская церковь, снесенная в начале тридцатых годов.
Фото: wiki / В. Ф. Петрыковский

Памятник Кирову был создан скульптором З. М. Виленским и архитектором В. В. Бариновым. Киров изображен с доброй улыбкой и жизнерадостным лицом. Говорят, он и в жизни был жизнерадостным человеком.

В ростовской прессе широко освещалась установка памятника. В частности, писали следующее: «На Кировской площади Ростова начаты работы по установке памятника Сергею Мироновичу Кирову. Памятник изготовляется по проекту скульптора Виленского, получившего первую премию на всесоюзном конкурсе. Сейчас на строительной площадке проводятся изыскательные работы по изучению грунта для закладки фундамента. Открытие памятника намечено на 1 мая 1938 года».

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В те годы открытие памятников старались приурочить к тем или иным советским праздникам.

Итак, памятник Кирову был открыт в особо торжественной обстановке. Во время Великой Отечественной войны этот памятник пострадал. Как утверждали краеведы, опираясь на городские истории и легенды, жители Ростова спасли этот памятник от полного разрушения, зарыв его в землю. А после окончания Великой Отечественной войны памятник Кирову был установлен вновь на одноименной площади.

Студентки у памятника Кирову в Ростове, 1952 г.Студентки у памятника Кирову в Ростове, 1952 г.
Студентки у памятника Кирову в Ростове, 1952 г.
Фото: pastvu.com

Однако в действительности все было несколько иначе. Работая в архиве, изучая также подшивку газеты «Молот» за 1946 год, ростовский краевед Оксана Мордовина узнала следующее. Памятник был восстановлен и установлен в 1946 году. Именно тогда была опубликована небольшая заметка в «Молоте», в которой можно прочитать следующее: «Немецко-фашистские захватчики во время оккупации Ростова разрушили памятник Сергею Мироновичу Кирову, установленный в центре города. Недавно в Ростов была доставлена новая бронзовая скульптура С. М. Кирова, изготовленная на Ленинградском заводе художественного литья. На днях бронзовая скульптура С. М. Кирова была установлена на пьедестал в Кировском сквере».

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Но история памятника Кирову на этом не заканчивается. В 2003 году казачье общество «Всевеликое Войско Донское» предложило восстановить в Кировском сквере Покровскую церковь, а памятник Кирову перенести в другое достойное место.

Были назначены общественные слушания. В итоге было решено перенести памятник Кирову на бульвар, на угол Кировского проспекта и улицы Пушкинской.

В октябре 2005 года памятник Сергею Мироновичу Кирову был демонтирован и перемещен в мастерскую братьев Костевых для реставрации, а в декабре того же года установлен на новом месте.

В октябре 2005 года памятник Сергею Мироновичу Кирову был демонтирован и перемещен в мастерскую братьев Костевых для реставрации, а в декабре того же года установлен на новом месте.В октябре 2005 года памятник Сергею Мироновичу Кирову был демонтирован и перемещен в мастерскую братьев Костевых для реставрации, а в декабре того же года установлен на новом месте.
В октябре 2005 года памятник Сергею Мироновичу Кирову был демонтирован и перемещен в мастерскую братьев Костевых для реставрации, а в декабре того же года установлен на новом месте.
Фото: Taz518 / wikimapia.org

На мой взгляд, история с памятником Кирову − это хороший пример бережного отношения к своему прошлому. Он стоит на достойном месте. А в центре города построена вновь Покровская церковь, с которой когда-то и начиналась история Ростова.

Георгий Багдыков

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