«Зарыли в землю от фашистов»: история памятника Кирову в Ростове

В 2019 году я совместно с ростовским краеведом Оксаной Мордовиной издал книгу «О чем расскажет нам город», в которой целая глава посвящена памятнику Кирову в Ростове. Почему мы так внимательно отнеслись к истории создания этого памятника? Дело в том, что Киров был в Ростове весной 1918 года. Тогда он участвовал в I съезде Советов Донской Республики. А сестра его жены, Марии Львовны Маркус, жила в нашем городе, и незадолго до гибели он договорился с сестрой Марии, что она переедет из Ростова-на-Дону и будет жить вместе с ними, так как жена в то время болела.