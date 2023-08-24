«Армянский округ»: кто управлял ростовской Нахичеванью до революции

Где же располагался этот магистрат? Изначально он был построен на Бульварной площади, 10. Ныне это площадь Свободы в Нахичевани. И это здание было одним из первых капитальных сооружений Нахичевани конца восемнадцатого века. Интересно, что здание магистрата Нахичевани сохранилось до наших дней с некоторыми изменениями, что само по себе можно считать уникальным фактом. Разумеется, за эти годы оно перестраивалось. Правда, каким было самое первое здание, возведенное еще в 1880 году, мы точно не знаем, сведений не сохранилось. Впоследствии магистрат располагался, по воспоминаниям известного общественного деятеля Нахичевани, предпринимателя И. М. Келле-Шагинова, на том месте, где затем был построен русский православный храм Александра Невского (на 2-й Соборной улице).