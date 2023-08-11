«Я мзду не беру»: актер Павел Луспекаев — донской армянин и русский патриот

К сожалению, еще в Тбилиси у юного актера Луспекаева начались проблемы с ногами. Сказалось военное прошлое. У него диагностировали болезнь сосудов ног. Но, к несчастью, актер советам врачей не следовал. Ему было некогда. Всю свою жизнь и все свободное время он отдавал театру. С годами болезнь прогрессировала. Врачи рекомендовали даже ампутацию обеих ног до колен. Луспекаев категорически отказался от этого. Ведь без ног он не смог бы работать в театре. А без театра не мыслил своей жизни.