«Я мзду не беру»: актер Павел Луспекаев — донской армянин и русский патриот

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Верещагин, которого блестяще сыграл выдающийся актер театра и кино Павел Луспекаев, стал символом порядочности и настоящего патриотизма.
Вот именно об актере Луспекаеве, который был нашим земляком, хотелось бы рассказать подробнее.
Отец его − донской армянин, а мать − донская казачка. В армянском селе Большие Салы Мясниковского района Ростовской области, откуда родом Луспекаевы, о прославленном актере знают даже дети, считая его чуть ли не национальным героем. А для меня Павел Луспекаев − символ нашей донской многонациональной культуры.
Луспекаев родился в 1927 году. В начале сороковых годов двадцатого столетия он поступил учиться в ремесленное училище в Луганске, позднее вместе с ним эвакуировался в город Фрунзе, где и работал слесарем. В 1943 году пятнадцатилетним подростком ушел добровольцем на фронт. Воевал в партизанском отряде, был в составе разведгруппы. В одном из боев получил тяжелое ранение.
После выздоровления Луспекаев был определен в штаб партизанского движения 3-го Украинского фронта. В 1944 году демобилизован из армии и переехал в Ворошиловград (ныне Луганск). В Луганске у Павла просыпается страсть к театральному искусству. Его зачисляют в труппу Ворошиловградского драматического театра. Затем Луспекаев переезжает в Москву и поступает в Театральное училище имени М. С. Щепкина. В 1950 году становится актером Тбилисского театра русской драмы, с 1957-го он актер Киевского русского драматического театра имени Леси Украинки, а с 1959 года − актер Ленинградского БДТ имени Горького.
К сожалению, еще в Тбилиси у юного актера Луспекаева начались проблемы с ногами. Сказалось военное прошлое. У него диагностировали болезнь сосудов ног. Но, к несчастью, актер советам врачей не следовал. Ему было некогда. Всю свою жизнь и все свободное время он отдавал театру. С годами болезнь прогрессировала. Врачи рекомендовали даже ампутацию обеих ног до колен. Луспекаев категорически отказался от этого. Ведь без ног он не смог бы работать в театре. А без театра не мыслил своей жизни.
Но, как говорят, судьбу не обмануть. Все же актеру ампутировали стопы обеих ног. Преодолевая жуткую боль, Луспекаев ходил на пятках. И в фильме «Белое солнце пустыни» актер снимался без стоп обеих ног! Это был настоящий актерский подвиг.
Интересно, что Луспекаев стал лауреатом Государственной премии России в 1997 году (посмертно) за роль в фильме «Белое солнце пустыни». При жизни в 1965 году Луспекаеву было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.
На Дону никогда не забывали своего талантливого земляка. В 2018 году бюст Павла Луспекаева был установлен в селе Большие Салы. Для этого была создана инициативная группа по установке бюста, организатором и руководителем этой группы стал известный ростовский и нахичеванский скрипач Александр Лотошников (Лотос). Автор этих строк также принимал активное участие в установке бюста Павла Луспекаева. Кстати, считаю, что Александр Лотошников выбрал очень хорошее место в Больших Салах − возле ДК. Это центральное место в селе.
Надо сказать, что первый набросок памятника появился еще лет десять назад, его выполнил известный ростовский скульптор Давид Бегалов. Но тогда не сложилось, и сам Бегалов, к сожалению, умер, поэтому над созданием нынешнего варианта трудился скульптор Дмитрий Серебряков.
Мне особо приятно отметить, что много людей откликнулось на призыв собрать деньги на бюст актера Павла Луспекаева. Давали разные суммы. Кто сколько мог. Получился по-настоящему народный памятник.
Я счастлив, что произошло именно так. И не только потому, что был членом инициативной группы. А еще и потому, что Павел Луспекаев был родом с Дона. И мы должны об этом помнить!
Георгий Багдыков