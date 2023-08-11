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«Я мзду не беру»: актер Павел Луспекаев — донской армянин и русский патриот

«Я мзду не беру»: актер Павел Луспекаев — донской армянин и русский патриот

11 августа 2023, 06:50
Фото: Kipelok/cc by sa 4.0/wikimedia.org / Группа скульпторов под рук. Е. Коваль
«Я мзду не беру»: актер Павел Луспекаев — донской армянин и русский патриот
Думаю, многие помнят крылатую фразу таможенника Верещагина из известного советского фильма «Белое солнце пустыни»: «Я мзду не беру, мне за державу обидно».

Верещагин, которого блестяще сыграл выдающийся актер театра и кино Павел Луспекаев, стал символом порядочности и настоящего патриотизма.

Вот именно об актере Луспекаеве, который был нашим земляком, хотелось бы рассказать подробнее.

Отец его − донской армянин, а мать − донская казачка. В армянском селе Большие Салы Мясниковского района Ростовской области, откуда родом Луспекаевы, о прославленном актере знают даже дети, считая его чуть ли не национальным героем. А для меня Павел Луспекаев − символ нашей донской многонациональной культуры.

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Луспекаев родился в 1927 году. В начале сороковых годов двадцатого столетия он поступил учиться в ремесленное училище в Луганске, позднее вместе с ним эвакуировался в город Фрунзе, где и работал слесарем. В 1943 году пятнадцатилетним подростком ушел добровольцем на фронт. Воевал в партизанском отряде, был в составе разведгруппы. В одном из боев получил тяжелое ранение.

Луспекаев в 1943 году пятнадцатилетним подростком ушел добровольцем на фронт.Луспекаев в 1943 году пятнадцатилетним подростком ушел добровольцем на фронт.
Луспекаев в 1943 году пятнадцатилетним подростком ушел добровольцем на фронт.
Фото: voenkom.ric.mil.ru

После выздоровления Луспекаев был определен в штаб партизанского движения 3-го Украинского фронта. В 1944 году демобилизован из армии и переехал в Ворошиловград (ныне Луганск). В Луганске у Павла просыпается страсть к театральному искусству. Его зачисляют в труппу Ворошиловградского драматического театра. Затем Луспекаев переезжает в Москву и поступает в Театральное училище имени М. С. Щепкина. В 1950 году становится актером Тбилисского театра русской драмы, с 1957-го он актер Киевского русского драматического театра имени Леси Украинки, а с 1959 года − актер Ленинградского БДТ имени Горького.

К сожалению, еще в Тбилиси у юного актера Луспекаева начались проблемы с ногами. Сказалось военное прошлое. У него диагностировали болезнь сосудов ног. Но, к несчастью, актер советам врачей не следовал. Ему было некогда. Всю свою жизнь и все свободное время он отдавал театру. С годами болезнь прогрессировала. Врачи рекомендовали даже ампутацию обеих ног до колен. Луспекаев категорически отказался от этого. Ведь без ног он не смог бы работать в театре. А без театра не мыслил своей жизни.

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Но, как говорят, судьбу не обмануть. Все же актеру ампутировали стопы обеих ног. Преодолевая жуткую боль, Луспекаев ходил на пятках. И в фильме «Белое солнце пустыни» актер снимался без стоп обеих ног! Это был настоящий актерский подвиг.

В фильме «Белое солнце пустыни» актер снимался без стоп обеих ног! Это был настоящий актерский подвиг.В фильме «Белое солнце пустыни» актер снимался без стоп обеих ног! Это был настоящий актерский подвиг.
В фильме «Белое солнце пустыни» актер снимался без стоп обеих ног! Это был настоящий актерский подвиг.
Фото: Кадр из фильма «Белое солнце пустыни», оператор Эдуард Розовский/Добросовестное использование / wikimedia.org

Интересно, что Луспекаев стал лауреатом Государственной премии России в 1997 году (посмертно) за роль в фильме «Белое солнце пустыни». При жизни в 1965 году Луспекаеву было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

На Дону никогда не забывали своего талантливого земляка. В 2018 году бюст Павла Луспекаева был установлен в селе Большие Салы. Для этого была создана инициативная группа по установке бюста, организатором и руководителем этой группы стал известный ростовский и нахичеванский скрипач Александр Лотошников (Лотос). Автор этих строк также принимал активное участие в установке бюста Павла Луспекаева. Кстати, считаю, что Александр Лотошников выбрал очень хорошее место в Больших Салах − возле ДК. Это центральное место в селе.

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Надо сказать, что первый набросок памятника появился еще лет десять назад, его выполнил известный ростовский скульптор Давид Бегалов. Но тогда не сложилось, и сам Бегалов, к сожалению, умер, поэтому над созданием нынешнего варианта трудился скульптор Дмитрий Серебряков.

В 2018 году бюст Павла Луспекаева был установлен в селе Большие Салы.В 2018 году бюст Павла Луспекаева был установлен в селе Большие Салы.
В 2018 году бюст Павла Луспекаева был установлен в селе Большие Салы.
Фото: nnao.ru

Мне особо приятно отметить, что много людей откликнулось на призыв собрать деньги на бюст актера Павла Луспекаева. Давали разные суммы. Кто сколько мог. Получился по-настоящему народный памятник.

Я счастлив, что произошло именно так. И не только потому, что был членом инициативной группы. А еще и потому, что Павел Луспекаев был родом с Дона. И мы должны об этом помнить!

Георгий Багдыков

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