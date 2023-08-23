Как отдыхали летом в Ростове и Нахичевани-на-Дону до революции

Праздники в саду всегда были незабываемыми. Масса прекрасных женщин, с чудными, черными, как смоль, глазами, своим присутствием придавали еще больше прелести гулянью. Они украшали собой и без того тенистые красивые аллеи… А уж где женщины, там и вино!.. За столиками или прямо на разостланных коврах, под вековыми деревьями, пенилось игристое вино − пили за молодость, за любовь, за женскую красоту.