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Как отдыхали летом в Ростове и Нахичевани-на-Дону до революции

Как отдыхали летом в Ростове и Нахичевани-на-Дону до революции

23 августа 2023, 07:50
Фото: Изд. А. Рубанчик, Ростов-на-Дону/1913 г. / pastvu.соm
Как отдыхали летом в Ростове и Нахичевани-на-Дону до революции
Лето в нашем южном городе было всегда жарким. А потому интересно, как же отдыхали в дореволюционном Ростове и Нахичевани-на-Дону? Как и сейчас, любили горожане отдыхать на природе, в садах. До октябрьской революции 1917 года садами называли парки.

Например, в «Спутнике пассажира по Юго-Восточным железным дорогам» за 1899 год написано так: «Говоря о ростовскихъ садахъ, нельзя не упомянуть о загородномъ садѣ (около 7-ми верстъ, за полотномъ Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ (между станціями Ростовъ-Донъ и Нахичевань), извѣстномъ подъ названіемъ „Армянскій садъ“. Скудная, чтобъ не сказать жалкая, флора Ростова, въ связи съ полутропическими лѣтними жарами, царящими въ Ростовѣ, манитъ уставшихъ и изжарившихся обывателей подъ тѣнистые своды Армянскаго сада, гдѣ сносный буфетъ, кахетинское вино, шашлыкъ и щемящіе душу, сердце и слухъ „зурна“ и „сазандари“ дополняютъ собою прелести этого сада − любимѣйшаго „in’s grüne“ ростовскихъ русскихъ и армянъ».

Grüne с немецкого переводится как зеленый, зеленый цвет или зелень.

В путеводителе «Спутник пассажира по Юго-Восточным железным дорогам» была также опубликована фотография сада с такой подписью: «Загородный Армянский» сад близ Ростова н/Д».

В путеводителе «Спутник пассажира по Юго-Восточным железным дорогам» была также опубликована фотография сада с такой подписью: «Загородный „ Армянский» сад близ Ростова н/Д».В путеводителе «Спутник пассажира по Юго-Восточным железным дорогам» была также опубликована фотография сада с такой подписью: «Загородный „ Армянский» сад близ Ростова н/Д».
В путеводителе «Спутник пассажира по Юго-Восточным железным дорогам» была также опубликована фотография сада с такой подписью: «Загородный „ Армянский» сад близ Ростова н/Д».
Фото: nahichevan.ru

Признаюсь честно, было приятно читать такую дореволюционную рекламу о нашем городе и его уютных местах отдыха. Как мы можем понять, уже в те годы Ростов и Нахичевань славились своими шашлыками и вином.

Любили гулять в садах и нахичеванцы. Любимым местом отдыха для них был Александровский сад (ныне это парк имени Вити Черевичкина), а еще предпочитали донские армяне отдыхать в Монастырском саду. Так назывался сад, который располагался рядом с армянским монастырем Сурб Хач.

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В 2020 году с ростовским краеведом Оксаной Мордовиной я написал брошюру «Прогулки во времени. Забытый сад», в которой мы подробно описали гулянья нахичеванцев и ростовцев. Кстати, ростовцы тоже любили посещать Монастырский сад Сурб Хача.

Кстати, ростовцы тоже любили посещать Монастырский сад Сурб Хача. Монастрь Сурб-Хач в 1890-1905 гг.Кстати, ростовцы тоже любили посещать Монастырский сад Сурб Хача. Монастрь Сурб-Хач в 1890-1905 гг.
Кстати, ростовцы тоже любили посещать Монастырский сад Сурб Хача. Монастрь Сурб-Хач в 1890-1905 гг.
Фото: Архив Ростовского областного краеведческого музея

Праздники в саду всегда были незабываемыми. Масса прекрасных женщин, с чудными, черными, как смоль, глазами, своим присутствием придавали еще больше прелести гулянью. Они украшали собой и без того тенистые красивые аллеи… А уж где женщины, там и вино!.. За столиками или прямо на разостланных коврах, под вековыми деревьями, пенилось игристое вино − пили за молодость, за любовь, за женскую красоту.

Компании веселых гуляк привозили с собой музыкантов, и начинал греметь оркестр! Все довольны, хлопают, угощают и щедро благодарят за искусство.

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Как мы видим, любили ростовцы и нахичеванцы погулять летом в тени деревьев городских и загородных садов, выезжать на природу, к речкам, озерам.

Все, как и сегодня. Также нравились нашим предкам веселая музыка и застолья, танцы в компании друзей. Так что все старо, как этот мир. И как я люблю говорить, ничто не ново под Луной.

Также нравились нашим предкам веселая музыка и застолья, танцы в компании друзей. Нахичевань-на-Дону. Общий вид с реки Дон,1912 – 1913Также нравились нашим предкам веселая музыка и застолья, танцы в компании друзей. Нахичевань-на-Дону. Общий вид с реки Дон,1912 – 1913
Также нравились нашим предкам веселая музыка и застолья, танцы в компании друзей. Нахичевань-на-Дону. Общий вид с реки Дон,1912 – 1913
Фото: Северное Художественное издательство, Москва, № 19 / pastvu.com

Но все же приятно отметить, что уже в конце девятнадцатого века Ростов и Нахичевань славились на всю Россию своими винами и шашлыком. Не верите? Почитайте путеводитель «Спутник пассажира по Юго-Восточным железным дорогам» за 1899 год.

На мой взгляд, это издание уникальное, так как рассказывает об истории российских городов, их экономическом развитии, а также о достопримечательностях тех или иных мест, в том числе и Ростова-на-Дону. Очень интересно и познавательно. По крайней мере, я испытал чувство гордости за свой город!

Георгий Багдыков

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